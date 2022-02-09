إسرائيل تعلن شن غارات على سوريا ردا على إطلاق صاروخ

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صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، (أرشيف) حريق في ميناء اللاذقية السوري في ديسمبر/ كانون الأول بعد ضربة جوية تواجه إسرائيل اتهامات بتنفيذها

أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية على سوريا، عقب إطلاق صاروخ مضاد للطائرات تجاه شمالي إسرائيل.

وقال الجيش إن قواته قصفت أهدافا من بينها رادار وبطاريات دفاع جوي.

وأوضح الجيش الإسرائيلي عبر تويتر أن الصاروخ الذي أطلق من سوريا "انفجر في الجو".

وأكدت وسائل إعلام رسمية سورية الهجوم الإسرائيلي، وقالت إن الدفاعات الجوية واجهت "صواريخ العدوان الإسرائيلي" بالقرب من دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط مدينة دمشق وأسقطت عددا منها".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن الهجوم الإسرائيلي بدأ عند منتصف الليل برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، وعند الساعة 1.10 نفذت إسرائيل "عدوانا بصواريخ أرض/أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وبحسب ما نقلته الوكالة فقد أدى الهجوم إلى مقتل جندي وإصابة 5 آخرين.

وتعد هذه الغارة الإسرائيلية هي الثانية على المنطقة المحيطة بدمشق خلال أكثر من أسبوع بقليل.

وشنت إسرائيل هجمات متكررة ضد أهداف وصفت بأنها إيرانية داخل الأراضي السورية.