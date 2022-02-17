أستراليا تعتزم تصنيف حركة حماس "منظمة إرهابية"

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تعتزم السلطات في أستراليا تصنيف حركة حماس الفلسطينية "منظمة إرهابية".

وكانت أستراليا قد أدرجت من قبل كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، على قائمة "المنظمات الإرهابية". ولكن القرار الجديد يشمل الجناح السياسي أيضا.

وتصنف الولايات المتحدة "منظمة إرهابية" منذ فترة طويلة.

وتسيطر حماس حاليا على قطاع غزة، ونفذت بشكل متكرر هجمات على أهداف إسرائيلية.

وقالت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كارين أندروز: "آراء حماس والجماعات المتطرفة العنيفة التي تم إدراجها اليوم مقلقة للغاية، ولا مكان في أستراليا لأيديولوجياتهم البغيضة"، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس للأنباء.

ويضع التصنيف قيودا على التمويل أو تقديم أي دعم آخر لحماس. وتصل عقوبة المخالفات إلى السجن 25 عاما بحسب القانون الأسترالي.

وأضافت أندروز "من المهم لنا ألا تستهدف قوانيننا الأعمال الإرهابية والإرهابيين فحسب، بل أيضا المنظمات التي تخطط وتمول وتنفذ هذه الأعمال".

وكان قرار مماثل من الاتحاد الأوروبي موضع معركة قضائية مطولة، أدت في النهاية إلى إعادة حماس إلى "قائمة الإرهاب".

وفي عام 2005، عندما سحبت إسرائيل قواتها ومستوطنيها من غزة، انخرطت حركة حماس في العملية السياسية الفلسطينية. وفازت بالانتخابات التشريعية في 2006، قبل أن تعزز قبضتها في غزة في العام التالي من خلال الإطاحة بحركة فتح المنافسة لها التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وفرضت إسرائيل حصارا على قطاع غزة في عام 2007، عندما استولت حماس على مقاليد الأمور في القطاع.

وكانت الحركة قد نفذت مئات الهجمات على إسرائيل وأطلقت آلاف الصواريخ عليها خلال سنوات من الأعمال العدائية بين الطرفين.