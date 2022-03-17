غرق سفينة إماراتية في الخليج وإيران تنقذ العشرات من أفراد الطاقم

قبل 29 دقيقة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، نشرت هيئة الموانئ والبحرية الإيرانية صورا تظهر السفينة "السالمي 6" المنكوبة قبل غرقها

أنقذت إيران 29 من بين 30 شخصا هم طاقم سفينة شحن ترفع علم الإمارات العربية المتحدة، غرقت في الخليج وسط هبوب رياح عاتية وأمواج شديدة، وفق ما ذكرته وسائل إعلام رسمية.

وقال مسؤول في إدارة الطوارئ الإيرانية لوكالة إرنا للأنباء إن العملية مستمرة للعثور على البحار المفقود.

وتم إرسال سفينتي إنقاذ ومروحتين بعد غرق السفينة "السالمي 6" على بعد حوالي 48 كيلومترًا من ميناء "عسلوية" الإيراني يوم الخميس.

وقال المسؤول الإيراني إن سرعة الرياح كانت تبلغ أكثر من 70 كيلومترا في الساعة، في ذلك الوقت.

وقال مدير العمليات في الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها والتي تمتلك السالمي 6، شركة سالم المكراني للشحن، لوكالة أسوشيتيد برس، إن ناقلة السيارات التي يبلغ طولها 138 متراً كانت تبحر باتجاه ميناء أم قصر العراقي.

وقال الكابتن نزار قدورة إن سوء الأحوال الجوية تسبب في البداية في جنوح السفينة وجعلها في وضع محفوف بالمخاطر ، لكنها المياه غُمرتها بالكامل في غضون ساعات.