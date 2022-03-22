حادث طعن في بئر السبع: مقتل أربعة أشخاص في هجوم جنوبي إسرائيل

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، GOOGLE MAPS التعليق على الصورة، وقع الهجوم خارج مركز للتسوق

أعلنت الشرطة في إسرائيل مقتل أربعة أشخاص وسقوط عدد في الجرحى في هجوم بمدينة بئر السبع.

وطعن ثلاثة أشخاص حتى الموت خارج مركز "بيغ" للتسوق في مدينة بئر السبع، بينما صدمت سيارة يقودها منفذ الهجوم الشخص الرابع.

وقد قتل المهاجم نتيجة إطلاق سائق حافلة النار عليه.

وتفيد تقارير وسائل الإعلام المحلية أن منفذ الهجوم من عرب إسرائيل، لكن لم تؤكد المعلومة المتعلقة بهوية منفذ الهجوم من مصادر أخرى.

وهذا أكبر هجوم من حيث عدد الضحايا ينفذ في إسرائيل منذ عدة سنوات.

وأظهرت لقطات من مكان الهجوم رجلا ملتحيا في الشارع خارج منطقة الهجوم يحمل شيئا بدا كسكين كبير.

وفي لقطة أخرى يظهر نفس الشخص في مواجهة رجل يحمل بندقية يطلق النار عليه حين هاجمه بالسكين.

ونقل عدد من الأشخاص، بعضهم في حالة حرجة حسب التقرير، إلى المستشفيات.

وهذا ثالث حادث الطعن ينفذ ضد إسرائيليين منذ يوم السبت.

وقالت مصادر الشرطة إن منفذ العملية طعن امرأة عند محطة للوقود، ثم قاد سيارته باتجاه مركز للتسوق حيث صدم رجلا على دراجة هوائية. بعد ذلك توجه إلى مركز تسوق آخر، حيث طعن عددا آخر من الأشخاص، قبل إطلاق النار عليه.

وتفيد تقارير وسائل إعلام محلية بأن منفذ عمليات الطعن من سكان بلدة حورة التي تبعد 19 كيلومترا إلى الشرق من مدينة بئر السبع.