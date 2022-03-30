تونس: سعيد يحل البرلمان بعد ثمانية أشهر على تعليق أعماله

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قيس سعيد علق عمل البرلمان قبل أشهر

حلّ الرئيس التونسي قيس سعيد مجلس النواب، الأربعاء، بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في يوليو/ تموز 2021.

وقال سعيد في كلمة بثتها التلفزة التونسية الرسمية "بناء على الفصل 72 من الدستور، أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظا على الشعب ومؤسسات الدولة".

وعقد أكثر من 120 نائبا في البرلمان التونسي اجتماعا افتراضيا في تحد للرئيس الذي جمّد أعمالهم، وأقال رئيس الحكومة، وصوتوا خلاله على إلغاء الاجراءات الاستثنائية التي أعلنها سعيد.

وجاء قرار سعيد خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن القومي. وفي معرض انتقاده لاجتماع النواب، قال الرئيس التونسي "إنها محاولة فاشلة للانقلاب وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وسيتم ملاحقتهم جزائيا".