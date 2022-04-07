رشاد العليمي: ماذا نعرف عنه؟

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صدر الصورة، KHALED FAZAA التعليق على الصورة، رشاد العليمي خلال توليه منصب وزير الداخلية عام 2006 وقع على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية

بعد مرور عقد من الزمن على رئاسته لليمن أعلن عبد ربه منصور هادي من منفاه في السعودية عن تشكيل مجلس قيادة رئاسي لقيادة البلاد مكون من ثمانية أعضاء برئاسة رشاد العليمي، وتنازل عن كافة صلاحياته للمجلس. كما أقال نائبه علي محسن الأحمر من منصبه أيضاً.

جاء هذا الإعلان بعد محادثات يمنية جرت في الرياض، بهدف تعزيز الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإحياء المفاوضات السياسية وإنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ سبع سنوات.

من هو رشاد العليمي؟

ولد الدكتور رشاد محمد العليمي في عام 1954في قرية تابعة لمحافظة تعز في جنوب البلاد. تلقى تعليمه في البداية على يد والده القاضي محمد بن علي العليمي، ثم أكمل دراسته الثانوية في العاصمة اليمنية صنعاء.

انتسب العليمي إلى حزب التنظيم الناصري في اليمن في المراحل المبكرة من شبابه.

حصل العليمي على البكالوريوس في العلوم العسكرية من كلية الشرطة والعلوم العسكرية في الكويت عام 1975، وعاد إلى بلاده وعمل في كلية الشرطة وواصل تعليمه في كلية الآداب في جامعة صنعاء وحصل على شهادته الجامعية عام 1977.

ثم حصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة عين شمس في مصر عام 1988.

وفي عام 2011، أصيب العليمي في حادث انفجار مسجد النهدين في دار الرئاسة، والذي استهدف الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح وقيادات أخرى في الدولة أثناء تأديتهم لصلاة الجمعة، لكنه تعافى من إصابته بعد خضوعه للعلاج في السعودية وألمانيا.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس مجلس الرئاسة اليمني رشاد العليمي يلتقيان في العاصمة السعودية الرياض. 7 أبريل/نيسان 2022

المناصب التي تولاها

كان أول عمل له بعد تخرجه في كلية الشرطة في صنعاء عام 1975 واستمر لعامين في عمله.

1978 -1981 : عمل في إدارة البحث الجنائي، ثم أستاذاً في جامعة صنعاء حتى عام 1989.

أصبح مديراً للشؤون القانونية في وزارة الداخلية عام 1989، واستمر في ذلك العمل لمدة خمس سنوات.

وشغل وظيفة رئيس مصلحة الهجرة والجوازات في عام 1994، ثم مديراً لأمن محافظة تعز في عام 1996.

شغل منصب وزير الداخلية عام 2001. وشغل منصب رئيس اللجنة الأمنية العليا ونائب رئيس الوزراء في عام 2006.

وفي مايو/ أيار عام 2008، أصبح نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للداخلية لشؤون الدفاع والأمن. وفي نفس العام تولى منصب وزير الإدارة المحلية.

وهو عضو في اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام، وعضو مؤتمر الحوار الوطني اليمني.

وشغل منصب مستشار رئيس الجمهورية في عام 2014.