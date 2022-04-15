وسائل إعلام سورية: "قصف إسرائيلي" على مواقع في ريف دمشق

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صدر الصورة، AFP/Getty Images التعليق على الصورة، بطاريات الدفاع الجوي السورية تصد، بحسب وسائل إعلام رسمية سورية، هجوما إسرائيليا يستهدف دمشق (صورة أرشيفية)

أفادت وسائل إعلام رسمية في سوريا بأن عدة مواقع في الريف الغربي للعاصمة دمشق تعرضت لقصف جوي إسرائيلي يوم الخميس.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن الهجوم الإسرائيلي استهدف مواقع قرب دمشق، مشيرة إلى سماع دوي عدة انفجارات في المنطقة، دون الإبلاغ عن أي إصابات.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إنه في "حوالي الساعة الحادية عشرة ودقيقتين من مساء اليوم (الخميس) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في ريف دمشق الغربي".

وأضاف المصدر أن وسائط الدفاع الجوي "تصدت للصواريخ ... وأسقطت بعضها واقتصرت الأضرار على الماديات".

ولم تدل الحكومة الإسرائيلية بأي تعليق فوري بشأن الغارات.

وفي مارس / آذار الماضي ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن هجوما إسرائيليا على العاصمة دمشق أسفر عن مقتل مدنيين اثنين، فضلا عن حدوث بعض الأضرار المادية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن إسرائيل شنت هجوما استهدف مواقع عسكرية جنوب غربي دمشق.

ويعتقد أن إسرائيل شنت مئات الغارات الجوية في الأراضي السورية، منذ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد عام 2011، مستهدفة مواقع حكومية، وأخرى تابعة لمجموعات مسلحة مدعومة من إيران، وقوات حزب الله.

ونادرا ما تعلق إسرائيل على التقارير التي ترد عن هذه الغارات.