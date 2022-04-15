السلطات التونسية تفرج عن صحفية اعتقلت لانتقادها الشرطة

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صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، نقابة الصحفيين التونسيين تتهم السلطات باستخدام أجهزة الدولة "لإسكات وترهيب" الصحفيين

أفرجت محكمة تونسية عن الصحفية شهرزاد عكاشة، التي كانت محتجزة بعد أن انتقدت الشرطة ووزير الداخلية، حسب محاميها ونقابة الصحفيين.

وتسبب اعتقال عكاشة يوم الخميس في غضب واسع النطاق، واعتبره نشطاء وصحفيون انتكاسة لحرية التعبير منذ تولي الرئيس قيس سعيد السلطة الصيف الماضي.

وقال محاميها، سمير ديلو: "أطلق سراح عكاشة".

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن أميرة محمد، المسؤولة بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تأكيدها لخبر الإفراج عن عكاشة.

وقالت النقابة إن عكاشة اعتقلت يوم الخميس بسبب منشور على موقع فيسبوك انتقدت فيه وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، واتهمت الشرطة بإهانتها وضربها في الشارع الأسبوع الماضي.

وطالبت عكاشة في منشورها وزير الداخلية بالسيطرة على رجال شرطته، واصفة إياهم بـ "الكلاب"، بعدما قالت إنهم ضربوها وسبوها وخلعوا حجابها.

وقالت عكاشة في تصريح لتلفزيون خاص محلي الثلاثاء إنه تم التحقيق معها في إطار هذه القضية بتهمة "المس من كرامة وزير الداخلية ورئيس الجمهورية والأمن القومي".

وفي أواخر مارس/آذار، اتهمت نقابة الصحفيين التونسيين السلطات باستخدام أجهزة الدولة "لإسكات وترهيب" الصحفيين بعد اعتقال مراسل لرفضه الكشف عن مصادره.

وشكّل تحسين حرية التعبير والصحافة مكسبا رئيسيا للتونسيين بعد ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأطلقت شرارة احتجاجات الربيع العربي.

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