اشتباكات بين متظاهرين يمنيين والشرطة الإسرائيلية في مسيرة مثيرة للجدل في القدس

قبل 16 دقيقة

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اشتبك المئات من القوميين الإسرائيليين من اليمين المتطرف في القدس مع الشرطة أثناء مسيرة مثيرة للجدل عبر البلدة القديمة من المرجح أن تزيد من تأجيج التوترات مع الفلسطينيين.

ولم تعط الشرطة الإسرائيلية الإذن بإقامة المسيرة، ومنع رئيس الوزراء نفتالي بينيت النائب اليميني المتطرف، إيتامار بن غفير، من الحضور.

وقال بينيت "ليس لدي نية للسماح للسياسات الصغيرة بتعريض حياة البشر للخطر. لن أسمح لاستفزاز بن غفير السياسي بتعريض جنود جيش الدفاع الإسرائيلي وضباط الشرطة الإسرائيليين للخطر ، وتحميلهم عبء ثقيل على مهمتهم في أي حال من الأحوال".

لكن بن غفير قال إنه لن يمتثل للأمر، وقال منظمو المسيرة إنها ستمضي قدما.

وفي الساعات القليلة الماضية، اتفقت الشرطة الإسرائيلية ومنظمو مسيرة الأعلام المقترحة على مسار بديل، يتجنب المناطق الأكثر إثارة للجدل، ويمر عبر بوابة يافا وينتهي عند حائط المبكى.

وانتشرت الشرطة لمنع أي متظاهرين من محاولة استخدام المسار المقترح في الأصلي، الذي يمر بالبوابات الرئيسية للمسلمين في المدينة القديمة، وعلى مقربة من المسجد الأقصى.

وتصاعدت التوترات في القدس الشرقية المحتلة الأسابيع الأخيرة، وسط ما يقرب من شهر من العنف الدامي في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، حيث يتزامن عيد الفصح اليهودي مع شهر رمضان.

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ويهدف الحظر إلى منع المزيد من أعمال العنف في البلدة القديمة، بما في ذلك في المسجد الأقصى، حيث خلفت اشتباكات بين المتظاهرين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية أكثر من 170 جريحًا يومي الجمعة والأحد.

وكانت الشرطة الاسرائيلية قد منعت في وقت سابق مسيرة على الطريق المقترح.

وبن غفير عضو مثير للجدل في المعارضة، حيث يردد أنصاره من وقت لآخر شعارات مثل "الموت للعرب".

ويقود الجناح اليميني بينيت، وهو من كبار مؤيدي حركة الاستيطان الإسرائيلية، حكومة ائتلافية هشة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر ، خسر ائتلاف بينيت أغلبيته المكونة من 61 مقعدًا في الكنيست المكون من 120 مقعدًا البرلمان الإسرائيلي ، بعد أن غادر أحد الأعضاء الائتلاف إثر خلاف حول استخدام منتجات الخبز المخمر في المستشفيات خلال عيد الفصح.

ويوم الأحد، علق حزب راعم، الذي يضم في عضويته الأقلية العربية الإسرائيلية وأربعة أعضاء في الكنيست، دعمه للتحالف في أعقاب أعمال العنف في المسجد الأقصى.

وتعرض نواب الائتلاف اليميني لضغوط للانسحاب من الحكومة ، التي يرى البعض في اليمين الإسرائيلي أنها تنحاز للفلسطينيين والأقلية العربية في إسرائيل.