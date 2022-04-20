بالصور: احتفالات رأس السنة الإيزيدية في معبد لالش

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احتضن معبد لالش، في مدينة دهوك في إقليم كردستان العراق، الاحتفالات بمناسبة عيد رأس السنة الإيزيدية، والذي صادف هذا العام في 20 نيسان/أبريل 2022.

صدر الصورة، ISMAEL ADNAN/AFP

العيد المعروف باسم "سري صالي" أو الأربعاء الأحمر أو عيد التكوين والخليقة، من أقدم الأعياد، ويحتفل فيه الإيزيديون ببداية الحياة، وبنزول طاووسي ملك، وهو ملاك من عند الخالق، إلى الأرض، لكي يباركها.

صدر الصورة، ISMAEL ADNAN/AFP

خلال العامين الماضيين كانت الاحتفالات بالمناسبات الدينية كافة خجولة، بسبب الظروف الصحية لوباء كوفيد - 19. وهذا العام، عاد المحتفلون إلى معبد لالش، أقدس الأماكن عند الإيزيديين، للصلاة، وإضاءة شعلات النار، والغناء والرقص والاحتفال مع الأهل والأصدقاء. كذلك يحتفلون بتلوين البيض وبقطف أزهار شقائق النعمان وهي علامة على بداية الربيع.

صدر الصورة، ISMAEL ADNAN/AFP

ويشرح الناشط الإيزيدي مراد سالم: "يقع هذا العيد في أول أربعاء من شهر نيسان الشرقي، وهو من الأعياد المقدسة عند الايزيديين ويعتبر بداية الخليقة إذ يحرم فيه الزواج وحرث الأرض حفاظاً على الكائنات الحية واحتراماً للطبيعة".

صدر الصورة، ISMAEL ADNAN/AFP

بحسب الإحصاءات، يبلغ عدد الإيزيديين في العراق نحو 1.6 مليون نسمة، وقد وقع عشرات الآلاف منهم ضحية لانتهاكات ارتكبها تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية، عند سيطرته على مناطق شمال اليلاد، في عام 2014.

وبحسب الأمم المتحدة، "عمد داعش إلى استرقاق أكثر من 6،500 من النساء والأطفال وتسبب العنف بتشريد أكثر من 350،000 في مخيمات النزوح شمالي العراق. ولا يزال أكثر من 120،000 ممن عادوا إلى ديارهم يواجهون مصاعب تحول دون إعادة بناء حياتهم".