رئيس وزراء إسرائيل يقرر دفع نفقات طعام عائلته من ماله الخاص بعد تعرضه لانتقادات

قبل 8 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، بينيت يقول إنه تصرف وفق القواعد المعمول بها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إنه من الآن فصاعدا سيدفع نفقات عائلته على الطعام من ماله الخاص.

وكان بينيت تعرض لانتقادات بعدما تحدث تقرير تلفزيوني عن نفقات باذخة في بيته الخاص الذي اتخذه مقرا لعمله.

وكشف بعدها عن 26400 دولار من المال العام تنفق شهريا، بما فيها 7400 دولار على الطعام.

وأصر بينيت، وهو مليونير عصامي، على أن تصرفه كان في حدود القانون.

وذكرت مراسلة بي بي سي في القدس، يولاند نيل، أنه كثيرا ما تحدثت تقارير في الإعلام الإسرائيلي عن نفقات باذخة على طلبيات المطاعم وتسريحات الشعر عندما كان بنيامين نتنياهو رئيسا للوزراء.

وتقول إن بينيت، الذي أثار الجدل بقراره العمل من بيته في ضواحي تل أبيب في يونيو/حزيران الماضي، حاول أن يرسم صورة عن نفسه بأنه مختلف عن سلفه.

ولكن تقرير قناة 13 التلفزيونية أورد أن بيت رئيس الوزراء ينفق مبالغ طائلة من المال العام على عمال التنظيف وعلى الطعام الجاهز.

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ودافع بينيت عن نفسه في منشور على فيسبوك قال فيه إن هذه النفقات انخفضت "بنسبة كبيرة"، وإن "محاولة رسم صورة عني بأني باذخ، أمر سخيف".

وقال إن عائلته من ستة أشخاص ولم توظف طاهيا، مثلما هو حق رؤساء الوزراء، وبدلا من ذلك فإنهم يطلبون الوجبات من المطاعم.

وزعم أن عائلة نتنياهو كانت تنفق 11100 دولار شهريا على الطعام.

ورد حزب الليكود الذي ينتمي إليه نتنياهو بأن فاتورة الطعام هذه أنفقتها عائلة بينيت على "المسائل الخاصة" فحسب، لأن بيته لا يستضيف الفعاليات الرسمية.

وأضاف إن فاتورة عائلة نتنياهو المتعلقة بطلبيات الطعام لم تتجاوز 400 دولار شهريا.

وتقبل رئيس الوزراء الأربعاء انتقادات الرأي العام، وأعلن أنه قرر الإنفاق على عائلته من ماله الخاص.

وجاء في بيانه: "على الرغم من أن تصرفنا كان في حدود القواعد المعمول بها، فإنني أتفهم شعور الناس، وعليه أعلنت للمستخدمين في مكتبي بأن نفقات طعام أفراد عائلتي ستكون من حسابي الخاص".

وأضاف: "لست في هذه الوظيفة من أجل المال أو الجاه، بل من أجل خدمة مواطني إسرائيل بكل ما أوتيت من قوة، وسأواصل على هذا النحو".