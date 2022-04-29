مطار بن غوريون: حالة من الذعر في المطار الإسرائيلي بسبب قذيفة بحوزة عائلة أمريكية

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، ISRAEL AIRPORTS AUTHORITY التعليق على الصورة، عائلة أمريكية تقول إنها جلبت قذيفة المدفع كتذكار، بحسب السلطات

تسببت عائلة أمريكية في حالة من الذعر في مطار إسرائيل الدولي الرئيسي، وذلك بعد الكشف عن حيازتهم لقذيفة مدفع عثروا عليها غير منفجرة.

وكانت العائلة الأمريكية قد عثرت على القذيفة أثناء زيارة لمرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل، حيث اندلعت حروب بين إسرائيل وسوريا، بحسب السلطات.

وفي مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر أناس في المطار يحاولون الفرار مذعورين.

وسمحت سلطات المطار للعائلة الأمريكية باستئناف رحلتها بعد استجوابها على أيدي عناصر الأمن، والذين أعطوا إشارة بالأمان.

واحتلت إسرائيل معظم أراضي هضبة الجولان السورية في حرب الأيام الستة عام 1967، ولا تزال آثار الصراع قائمة ويمكن ملاحظتها في المنطقة.

وقد رأت العائلة الأمريكية أن تصحب معها القذيفة في حقيبة السفر.

وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، نشرت هيئة البث الإسرائيلي مقطع فيديو يظهر فيه أناس ينبطحون أرضا وآخرون يحاولون الفرار مذعورين عند نقطة تفتيش داخل مطار بن غوريون مساء يوم الخميس.

وفي خضم الفوضى، وبينما كان يحاول الهرب، جرح شخص نفسه عندما سقط على جهاز نقل الحقائب، وقد تم نقله إلى مستشفى، بحسب ما قالت السلطات.

ويقع مطار بن غوريون الدولي على مشارف تل أبيب، ويعتبر أحد أعلى مطارات العالم من حيث مستوى التأمين، حيث يتعين على المركبات والمسافرين اجتياز نقاط تفتيش قبل الوصول إلى مبنى الركاب.