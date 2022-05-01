عاصفة ترابية في العراق تمنع إقلاع الطائرات في بغداد والنجف

قبل 29 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، شهد العراق عواصف ترابية عدة الشهر الماضي.

حولت غيوم كثيفة من الغبار اللون سماء العراق إلى اللون البرتقالي، حيث اجتاحت عاصفة ترابية كبيرة البلاد.

وقد ألغيت الرحلات الجوية في مطاري بغداد والنجف بسبب صعوبة الرؤية.

ويتوقع أن تستمر هذه الأحوال الجوية حتى الإثنين، حسب ما قال خبراء الأحوال الجوية.

وشاعت العواصف الرملية في الشرق الأوسط في الفترة الأخيرة، وهو ما يعزوه الخبراء إلى التغير المناخي، وسوء إدارة المياه والأراضي.

واقتصر مجال الرؤية في بعض المناطق في العراق على أقل من 500 متر.

وقد شهد العراق سلسلة من العواصف الترابية الشهر الماضي، واحتاج المئات إلى العلاج في المستشفيات بسبب صعوبات في التنفس.

وقد أبلغ مكتب الأحوال الجوية في العراق وكالة أنباء فرانس برس أن البلاد تتوقع المزيد من عواصف الغبار بسبب الجفاف والتصحر وشح الأمطار.

وتساهم قلة المسطحات الخضراء في المدن وحولها في هذه الظاهرة أيضا.

وتنبأ برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة بأن يشهد العراق 300 عاصقة ترابية في السنة بحلول عام 2026.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، رجل شرطة عراقي يوجه حركة السير في بغداد.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، شهد العراق شحا قياسيا في الأمطار وارتفاعا في درجات الحرارة في السنوات الأخيرة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قال البنك الدولي في نوفمبر/تشرن ثاني إن العراق قد يشهد انخفاضا في مصادر المياه بنسبة 20 في المئة حتى عام 2050.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تقول منطمة الصحة الدولية إن العواصف الترابية قد تتسبب بصعوبات في التنفس للناس.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، صورة جوية لمدينة النجف التقطتها طائرة موجهة عن بعد.