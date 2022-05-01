عاصفة ترابية في العراق تمنع إقلاع الطائرات في بغداد والنجف
حولت غيوم كثيفة من الغبار اللون سماء العراق إلى اللون البرتقالي، حيث اجتاحت عاصفة ترابية كبيرة البلاد.
وقد ألغيت الرحلات الجوية في مطاري بغداد والنجف بسبب صعوبة الرؤية.
ويتوقع أن تستمر هذه الأحوال الجوية حتى الإثنين، حسب ما قال خبراء الأحوال الجوية.
وشاعت العواصف الرملية في الشرق الأوسط في الفترة الأخيرة، وهو ما يعزوه الخبراء إلى التغير المناخي، وسوء إدارة المياه والأراضي.
واقتصر مجال الرؤية في بعض المناطق في العراق على أقل من 500 متر.
مواضيع قد تهمك نهاية
وقد شهد العراق سلسلة من العواصف الترابية الشهر الماضي، واحتاج المئات إلى العلاج في المستشفيات بسبب صعوبات في التنفس.
وقد أبلغ مكتب الأحوال الجوية في العراق وكالة أنباء فرانس برس أن البلاد تتوقع المزيد من عواصف الغبار بسبب الجفاف والتصحر وشح الأمطار.
وتساهم قلة المسطحات الخضراء في المدن وحولها في هذه الظاهرة أيضا.
وتنبأ برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة بأن يشهد العراق 300 عاصقة ترابية في السنة بحلول عام 2026.
.
فيديو, عاصفة رملية تحول سماء بكين إلى مشهد أشبه بنهاية العالم
عاصفة رملية تحول السماء في العاصمة الصينية بكين إلى اللون البرتقالي مما تسبب في وقف مئات الرحلات الجوية وارتفاع هائل في قياسات تلوث الهواء.