الجيش المصري يعلن مقتل 11 وإحباط "هجوم إرهابي" على محطة مياه شرقي قناة السويس

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قال المتحدث العسكري للجيش المصري إن هجوما مسلحا استهدف محطة رفع مياه شرق قناة السويس وأسفر عن مقتل ضابط و 10 مجندين وإصابة خمسة آخرين.

وأضاف العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري، في بيان على تويتر، أن القوات نجحت في إحباط "هجوم إرهابي" على إحدى محطات رفع المياه في سيناء، شرقي قناة السويس، وأنها اشتبكت مع "العناصر التكفيرية".

وذكر البيان أنه جاري مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في المناطق المنعزلة في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء.

وأكد على استمرار جهود القوات المسلحة المصرية في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.

ورفعت قوات الجيش والشرطة حالة التأهب في سيناء، لتأمين وحماية المنشآت الهامة، خاصة أن الهجوم استهدف محطة لرفع المياه، وليس منشأة عسكرية أو نقاط للجيش والشرطة كما جرت العادة من قبل، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأدان الأردن والسلطة الفلسطينية الهجوم، وأعربت الخارجية الأردنية في بيان عن دعمها وتضامنها مع مصر وقدمت التعازي في ضحايا الهجوم.

وتنشط في المنطقة جماعة ولاية سيناء المنضوية تحت لواء تنظيم الدولة الإسلامية، منذ سنوات.

وأسفرت هجماتها عن مئات القتلى والمصابين في صفوف الجيش والشرطة.

وتصاعدت العمليات المسلحة في مصر منذ أطاح الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، بعد مظاهرات شعبية في 2013.