ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز يجري "فحوصات طبية" في مستشفى بجدة

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دخل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز مستشفى في جدة لإجراء فحوصات طبية، حسب بيان للديوان الملكي نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وجاء في البيان أن الملك، البالغ من العمر 86 عاما، أدخل السبت إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي، دون تقديم تفاصيل أخرى.

وقد غير العاهل السعودي بطارية منظم ضربات القلب، الذي يعيش به، في مارس/آذار، وأجرى عملية إزالة المرارة في 2020.

ويعد ابنه محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للبلاد، منذ تعيينه وليا للعهد في 2017.