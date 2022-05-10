إسرائيل: صور لطائرات محطمة تعطل إقلاع طائرة تركية من مطار بن غوريون

قبل 11 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الطائرة من طراز بوينغ 737 وكانت تقل 160 راكبا

ألغى قائد طائرة تابعة لشركة "أناضول غيت" التركية إقلاعها من مطار إسرائيل الرئيسي، بعد أن تلقى الركاب صورا لتحطم طائرة على هواتفهم.

وقالت هيئة الطيران الإسرائيلية إن الطائرة كانت تسير في مطار بن غوريون، عندما وقع الحادث.

تم إنزال الركاب وأفراد الطاقم وإعادة فحص الأمتعة.

تعرفت السلطات على العديد من الشبان الإسرائيليين كمشتبه بهم ويتم استجوابهم. وغادرت الطائرة متأخرة خمس ساعات بعد أن سُمح لها بالمغادرة.

كان على متن الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737، 160 راكبا وكانت تسير في طريقها إلى موقع الإقلاع، عندما أبلغ الركاب الطاقم أنهم تلقوا الصور.

تم إبلاغ قائد الطائرة وقرر العودة إلى المدرج.

وأفاد موقع Ynet الإخباري الإسرائيلي أن الصور تمت مشاركتها عبر"إير دروب "، وهي خدمة من شركة أبل تمكن المستخدمين من إرسال الملفات من جهاز هاتف إلى آخر عبر مسافات قصيرة. وأضاف الموقع أنه تم استلام جميع الصور على هواتف آيفون (التي تنتجها شركة أبل).

وقال الموقع العبري إن الصور المرسلة كانت لطائرة تابعة للخطوط الجوية التركية تحطمت في هولندا في عام 2009، وصور لطائرة أخرى تحطمت في الولايات المتحدة في 2013.

قيل للركاب إن بإمكانهم إعادة ركوب الطائرة المعاد فحصها، والتي كانت متوجهة إلى اسطنبول أو البقاء في إسرائيل.

ويأتي الحادث بعد أسبوعين من ذعر أمني حدث في مطار بن غوريون عندما قدمت عائلة من الولايات المتحدة قذيفة مدفعية حية للسلطات عند نقطة تفتيش، والتي كانت العائلة تخطط لأخذها إلى المنزل كتذكار.

وحدث هرج ومرج حيث فر المسافرون من المنطقة، وأصيب شخص واحد بعد سقوطه على سير نقل الأمتعة لدى فراره من المكان.

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