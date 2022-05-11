شيرين أبو عاقلة: مقتل مراسلة الجزيرة بالضفة الغربية المحتلة "برصاص الجيش الإسرائيلي"

11 مايو/ أيار 2022، 05:41 GMT جدّد في قبل 33 دقيقة

صدر الصورة، الجزيرة نت التعليق على الصورة، قناة الجزيرة وصفت مقتل شيرين بأنه جريمة إسرائيلية متعمدة.

قُتلت شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة، برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

توفيت شيرين متأثرة بإصابات خطيرة تعرضت لها برصاص جنود إسرائيليين في منطقة الرأس خلال تغطيتها اقتحام قوات إسرائيلية لمخيم جنين صباح الأربعاء، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة، في تصريح صحفي إن شيرين"استشهدت جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين".

وقالت شبكة الجزيرة إن الجنود الإسرائيليين استهدفوا مراسلتها "بشكل مباشر".

ونقلت عن شهود عيان قولهم إن "قناصا استهدف شيرين برصاصة في الوجه، رغم أنها كانت ترتدي سترة وخوذة تحملان شعار الصحافة".

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ووصفت الشبكة في بيان رسمي ما حدث بأنه "جريمة اغتيال متعمدة ومفجعة وبشعة".

وقال البيان إن "الجريمة تخرق القوانين والأعراف الدولية".

وأضاف أنه "يراد من خلال الجريمة منع الإعلام من أداء رسالته".

وحملت الشبكة الإخبارية الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال مسؤولية مقتل مراسلتها.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن الصحفي الفلسطيني علي السمودي أصيب أيضاً في منطقة الظهر خلال تلك الاشتباكات.

ونقلت الجزيرة عن شهود عيان قولهم إن الجنود الإسرائيليين "أطلقوا الرصاص الحي تجاه المتظاهرين والطواقم الصحفية".

وقالت إن شيرين تعرضت للرصاص "رغم أنها كانت ترتدي سترة الصحافة التي تميزهم عن غيرهم أثناء التغطيات".

ووصفت الجزيرة مراسلتها الراحلة بأنها "من الرعيل الأول من المراسلين الميدانيين لقناة الجزيرة".

وكانت شيرين، 51 عاما، قد التحقت بالجزيرة في عام 1997، أي بعد عام من انطلاق القناة، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة.

وهي من مواليد مدينة القدس.