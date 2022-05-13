وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات
توفي رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن عمر 73 عامًا.
وكان الشيخ خليفة قد شغل منصب رئيس الإمارات وحاكم أبو ظبي في 2004. ومنذ أن أصبح رئيسا أشرف على عملية إعادة هيكلة كبرى لكل من حكومة الإمارات وحكومة أبو ظبي.
وأعلنت حكومة الإمارات الحداد العام لمدة أربعين يوما، بالإضافة إلى تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.
وبموجب الدستور، سيشغل نائب الرئيس ورئيس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، منصب الرئيس حتى يجتمع المجلس الاتحادي الذي يضم حكام الإمارات السبع في غضون 30 يومًا لانتخاب رئيس جديد.
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان: من هو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي توفي اليوم؟
تولى الشيخ خليفة بن زايد رئاسة دول الإمارات عام 2004 عقب وفاة والده الشيح زايد ويعد أحد كبار أثرياء العالم. وقد أصيب بجلطة دماغية عام 2014 أسند إثرها أغلب مهامه لشقيقه محمد بن زايد.