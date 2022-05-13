وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات

13 مايو/ أيار 2022، 10:30 GMT جدّد في قبل دقيقة واحدة

صدر الصورة، Reuters

توفي رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن عمر 73 عامًا.

وكان الشيخ خليفة قد شغل منصب رئيس الإمارات وحاكم أبو ظبي في 2004. ومنذ أن أصبح رئيسا أشرف على عملية إعادة هيكلة كبرى لكل من حكومة الإمارات وحكومة أبو ظبي.

وأعلنت حكومة الإمارات الحداد العام لمدة أربعين يوما، بالإضافة إلى تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.