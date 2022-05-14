الشيخ محمد بن زايد رئيسا للإمارات

قبل ساعة واحدة

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انتخب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للإمارات، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "وام".

وأفادت الوكالة بأن المجلس الأعلى للاتحاد انتخب اليوم بالإجماع محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للدولة.

ويأتي ذلك بعد يوم من وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي كان رئيسا للبلاد منذ عام 2004.

ووري جثمان الرئيس الراحل الثرى في مقبرة البطين في أبوظبي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية الجمعة.