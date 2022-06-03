مجتمع الميم: الكويت تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية احتجاجا على تغريدة

ليو ساندز

بي بي سي نيوز

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images

قالت وزارة الخارجية الكويتية إنها استدعت دبلوماسيا أمريكيا بارزا احتجاجا على تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية تدعم حقوق مجتمع الميم.

وكان مسؤولون أمريكيون هناك قد نشروا عبر الإنترنت علم قوس قزح - الذي يعد شعارا لمجتمع الميم - ورسالة دعم من الرئيس، جو بايدن، بمناسبة الفعاليات التي يشهدها شهر يونيو/ حزيران اعتزازا بالهويات الجنسية للمنتمين لهذا المجتمع.

بيد أن مسؤولين كويتيين انتقدوا السفارة بسبب "دعمها المثلية الجنسية"، وطالبوها بعدم تكرار ذلك.

وتخضع حقوق مجتمع الميم لقيود صارمة في الكويت.

ونشرت السفارة الأمريكية في الكويت تغريدة باللغتين العربية والإنجليزية يوم الخميس تتضمن مقتطفا من تصريح أدلى به بايدن يقول فيه إن كل البشر "يجب أن يكون بوسعهم العيش دون خوف بغض النظر عمن هم أو من يحبون".

وظهر المنشور، بمناسبة بداية "شهر الفخر"، مرفقا بصورة لعلم قوس قزح.

وبعد ساعات، قالت وزارة الخارجية الكويتية إنها رفضت ما نُشر، واستدعت القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالإنابة، جيمس هوليستايدر، لتسليمه مذكرة رفض للمنشور.

وبحسب بيانها، أمرت وزارة الخارجية السفارة باحترام القوانين الكويتية و"عدم نشر مثل تلك التغريدات".

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كما اتهم مسؤولون كويتيون السفارة بانتهاك الاتفاقيات الدولية التي تطالب الدبلوماسيين بـ "احترام قوانين وأنظمة الدولة المستقبلة".

كما رد كثير من مستخدمي تويتر الكويتيين المحافظين بغضب على منشور "الفخر" الذي نشرته السفارة الأمريكية، ومنهم النائب أسامة الشاهين الذي كتب: "سلوك السفارة الأمريكية مرفوض".

وأضاف: "على السفارات الأجنبية احترام النظام العام للكويت ودينها الرسمي".

كما اتهم مستخدم كويتي آخر على أحد مواقع التواصل الاجتماعي المسؤولين الأمريكيين بـ "فرض ثقافة مريضة منحلة على مجتمعنا المسلم المحافظ".

وتعد حقوق المثليين محدودة للغاية في الكويت، المحافظة اجتماعيا، وهي واحدة من 69 دولة في العالم تجرّم المثلية.

وينص قانون العقوبات في الكويت على معاقبة الرجال الذين تربطهم علاقة مثلية بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.

وكانت الكويت حتى العام الجاري تعتبر العبور الجنسي جريمة جنائية. لكن محكمة ألغت حاليا القانون باعتباره غير دستوري.