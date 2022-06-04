إيران: خامنئي يرد على المظاهرات باتهام الغرب بالتآمر لإسقاط الجمهورية الإسلامية

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اتهم المرشد الأعلى الإيراني ، آية الله علي خامنئي، "أعداء" إيران بإثارة الاضطرابات في محاولة لإسقاط الجمهورية الإسلامية.

وأضاف أن الولايات المتحدة وحلفاءها يشنون "حربا نفسية" على طهران باتهامها بالقرصنة لاحتجازها سفينتين يونانيتين بعدما صادرت الولايات المتحدة نفطا إيرانيا من ناقلة.

وقال خامنئي "اليوم يعتمد أهم أمل للأعداء لتوجيه ضربة للبلاد على احتجاجات شعبية"، في إشارة إلى احتجاجات خرجت على مدى أسبوع بعد انهيار مبنى في جنوب غرب إيران الشهر الماضي مما أودى بحياة 37 شخصا في أكثر الحوادث دموية من نوعها في إيران منذ سنوات.

وقال إن أولئك الذين يعارضون طهران يأملون في استخدام الاحتجاجات لتوجيه ضربة للبلاد.

وتأتي تعليقاته أيضا بعد عدة أسابيع من المظاهرات في مدن إيرانية بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.

ودائما ما يبرر خامنئي ارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع الاقتصادية، بأن وراءها الولايات المتحدة الأمريكية والعقوبات المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي.

وقال المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، في خطاب متلفز في ذكرى وفاة الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية يوم السبت، "العدو يعتمد اليوم على التظاهرات الشعبية لضرب النظام الإسلامي".

وحذر الإيرانيين من أن العدو "يأمل في قلب الشعب ضد الجمهورية الإسلامية بالوسائل النفسية عبر الإنترنت والمال وتعبئة المرتزقة".

وأضاف أن "الأمريكيين والغربيين أخطأوا في الحسابات في الماضي بشأن مسائل مختلفة". "وحتى اليوم، هناك سوء تقدير لأنهم يعتقدون أن بإمكانهم جعل الأمة الإيرانية تعارض الجمهورية الإسلامية."

التعليق على الصورة، انهيار بناء سكني في جنوب إيران أشعل مظاهرات غاضبة ضد النظام

ألقت السلطات باللوم على العيوب الهيكلية في البناء ومعايير السلامة السيئة وعدم الالتزام بالتعليمات والقواعد، بينما يلقي المتظاهرون باللوم على السلطات، متهمين إياها بالإهمال والفساد.

وألقي القبض على 13 شخصا، بمن فيهم رئيس بلدية المدينة.