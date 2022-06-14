الناقلة صافر: الأمم المتحدة تدشن حملة جمع تبرعات للمساعدة في منع تسرب نفطي قبالة اليمن

ديفيد غريتن

بي بي سي

قبل 56 دقيقة

صدر الصورة، Holm Akhdar التعليق على الصورة، تحمل الناقلة صافر على متنها أكثر من مليون برميل من النفط الخام.

أطلقت الأمم المتحدة حملة جديدة لجمع تبرعات للمساعدة في تفريغ مليون برميل من النفط الخام من ناقلة عملاقة متهالكة قبالة السواحل اليمنية على البحر الأحمر.

ولم تخضع الناقلة صافر لأي صيانة تقريبا منذ بداية الحرب الأهلية المدمرة في اليمن قبل سبع سنوات.

وحذرت الأمم المتحدة من أن السفينة قد تتسبب في كارثة بيئية. لكن العمل على منع مثل هذه الكارثة تأخر بسبب نقص التمويل.

وتعهدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بحوالي 60 مليون دولار فقط من أصل 80 مليون دولار لازمة للعملية الأولية وهي نقل النفط إلى سفينة أخرى. وهناك حاجة إلى 64 مليون دولار إضافية لاستبدال النافلة صافر على المدى الطويل.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو التعليق على الفيديو، ناقلة صافر: كارثة بيئية قد تطال مصر والسعودية والأردن

وقال ديفيد غريسلي، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، في إفادة صحفية على الإنترنت "نحاول الوصول إلى هذا الرقم البالغ 80 مليون دولار بحلول نهاية الشهر الجاري. إن الأمر ممكن، لكنه سيتطلب دفعة ولهذا السبب فإننا ندعو الجمهور لمساعدتنا في عبور خط النهاية".

وأضاف: "20 مليون دولار ليس كثيرا عندما تنظر إلى التكلفة الإجمالية التي قد تسببها هذه الكارثة. فإذا حدث بالفعل تسرب، فإن التقديرات التي تلقيناها بشأن عملية التنظيف وحدها ستبلغ 20 مليار دولار".

وأُنشئت السفينة صافر كناقلة عملاقة في عام 1976 وتم تحويلها لاحقا إلى منشأة تخزين وتفريغ عائمة للنفط. وهي ترسو بالقرب من ميناء رأس عيسى النفطي على بعد 60 كيلومترا شمال ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثية المتمردة.

وتحتوي السفينة التي يبلغ طولها 376 مترا على ما يقدر بـ1.14 مليون برميل من النفط الخام، وهو ما يعادل أربعة أضعاف كمية النفط المتسرب في كارثة صهريج النفط إكسون فالديز عام 1989.

وتدهورت السلامة الهيكلية للناقلة صافر بشكل كبير منذ تعليق عمليات الصيانة عام 2015، عندما سيطر الحوثيون على أجزاء كبيرة من اليمن وتدخل تحالف تقوده السعودية لدعم الحكومة اليمنية.

وبحسب تقارير، فقد أدى الصراع الذي أعقب ذلك إلى مقتل أكثر من 150 ألف شخص وترك أكثر من 23 مليون آخرين بحاجة إلى المساعدة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، التكلفة الإجمالية لعملية التنظيف التي قد تسببها كارثة تسرب النفط من الناقلة إلى البحر تقدر بـ 20 مليار دولار

وقد حذر غريسلي من أن حالة الصدأ والتآكل المتقدمة للناقلة صافر تعني أن وقوع كارثة "ليس مجرد احتمال أو توقع، بل يقين إذا لم نتحرك".

وقال إن الحوثيين والحكومة اليمنية "قلقون" من بدء خطة الأمم المتحدة لنقل نفط صافر، وأن العقبة الوحيدة المتبقية كانت نقص التمويل.