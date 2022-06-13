الإمارات تحظر عرض فيلم الرسوم المتحركة "لايتيير"

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صدر الصورة، Pixar التعليق على الصورة، يروي الفيلم قصة رائد الفضاء "باز لايتيير" الذي ظهر في سلسلة أفلام "قصة لعبة"

قال مسؤولون يوم الاثنين إن فيلم الرسوم المتحركة "لايتيير"، وهو من إنتاج ديزني وبيكسار، مُنع عرضه في دور السينما في دولة الإمارات.

ويحتوي الفيلم على قبلة بين شخصيتين مثليتين. لكن مكتب تنظيم الإعلام في الإمارات، الذي أعلن الحظر، لم يقدم سببا محددا لقراره.

ويركز الفيلم على رائد الفضاء "باز لايتيير" الذي ظهر في سلسلة أفلام الرسوم المتحركة "قصة لعبة" Toy Story.

ونشر مكتب تنظيم الإعلام في الإمارات تغريدة تظهر فيها صورة لشخصية بطل الفيلم مشطوبة بخط أحمر.

وقال المكتب في التغريدة: "أعلن مكتب التنظيم الإعلامي أن فيلم الرسوم المتحركة لايتيير، المقرر عرضه في 16 يونيو غير مرخص بعرضه العام في جميع دور السينما في الإمارات، بسبب مخالفته لمعايير المحتوى الإعلامي للدولة".

واتصلت بي بي سي بكل من حكومة الإمارات وديزني للتعليق.

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ويأتي حظر "لايتيير" بعد ستة أشهر فقط من إعلان الإمارات أنها ستتوقف عن فرض رقابة على الإصدارات السينمائية، وكذلك اعتمادها فئة عمرية، لمن هم أكبر من 21 عاما، للأفلام التي تعتبرها ملائمة للجمهور الأكبر سنا.

وفي العام الماضي، ورد أن عدة دول في الشرق الأوسط حظرت فيلم "أونورد"، الذي أنتجته شركة بيكسار، بسبب إشارة إلى آباء مثليين.