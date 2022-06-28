الصراع الفلسطيني الإسرائيلي: حماس تعرض لأول مرة مشاهد مصورة لإسرائيلي أسير لديها

قبل 13 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، صورة من المقطع الذي بثته كتائب القسام

عرضت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية، حماس، مقطعا مصورا، لمن قالت إنه جندي إسرائيلي أسير لديها.

المقطع الذي عرضته كتائب القسام، الجناح المسلح للحركة، على موقعها على شبكة الإنترنت، يمتد لمدة 40 ثانية، وهي المرة الاولى التي تعرض فيها حماس مقطعا مماثلا.

الفيديو، يظهر فيه الجندي، الذي قالت كتائب القسام إن اسمه هشام السيد، وهو يرقد على سرير مشابه لأسرة المستشفيات، وهو يضع قناعا طبيا للتنفس، موصول بأنبوب أكسجين.

وعرض المقطع أيضا هوية الجندي الإسرائيلية، وهي موضوعة فوق صدره، بينما يرقد على الفراش.

وكانت الحركة قد أعلنت قبل يوم، أن صحة أحد الأسرى الإسرائيليين لديها تدهورت، دون ذكر الأسباب.

وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بيانا قال فيه إن حماس، "مسؤولة عن أوضاع الأسرى المدنيين".

وأكد البيان أن إسرائيل، "ستواصل جهودها، بوساطة مصرية، لإعادة الأسرى، والمفقودين الإسرائيليين".

وتحتجز القسام الجنديين الإسرائيليين شاؤول آرون، وهدار غولدن، فى غزة.

وكانت كتائب القسام قد أسرتهما في الحرب على القطاع، التي اندلعت في صيف عام 2014، بالإضافة إلى مواطنين، يحملان الجنسية الإسرائيلية، هما إبراهام منغستو، إثيوبي الأصل، وهشام بدوي السيد،عربي الأصل، ودخلا غزة بعد عام 2014 في وقتين مختلفين في ظروف غير واضحة.

وكانت حركة حماس قد تمكنت من عقد صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل عام 2011، أطلقت بمقتضاها الحركة، سراح الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط، مقابل نحو ألف أسير فلسطيني.