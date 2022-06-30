يائير لابيد رئيس وزراء جديد لإسرائيل التي تستعد لإجراء انتخابات خامسة في أقل من أربع سنوات

رافي بيرغ

بي بي سي نيوز

قبل 18 دقيقة

صدر الصورة، Reuters

يستعد يائير لابيد ليصبح رئيس وزراء إسرائيل الجديد، بينما يستعد البرلمان لحل نفسه وإطلاق الانتخابات الخامسة في البلاد في أقل من أربع سنوات.

وسيتولى لابيد، زعيم حزب "هناك مستقبل" ووزير الخارجية، رئاسة الوزراء خلفا لنفتالي بينيت بموجب اتفاق تقاسم السلطة الحالي.

لقد شكلا ائتلافا غير متوقع من ثمانية أحزاب بعد انتخابات العام الماضي، لكنه انهار الأسبوع الماضي، مما مهد الطريق أمام انتخابات جديدة.

كما أنه يفتح فرصة أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول خدمة بنيامين نتنياهو للعودة إلى منصبه على الرغم من محاكمته بتهم فساد.

وقد أطاح بينيت ولابيد بنتنياهو، الذي من المتوقع أن يظل حزبه اليميني، "الليكود"، الأكبر في الكنيست، في يونيو/حزيران الماضي، مما كسر عامين من الجمود السياسي.

وقبل التصويت على حل الكنيست، الذي تم تأجيله حتى صباح الخميس، قال بينيت لأعضاء حزبه "يمينا" اليميني إنه لن يخوض الانتخابات المقبلة، بحسب المتحدث باسمه. وسيشغل منصب رئيس الوزراء المناوب في عهد لابيد حتى ذلك الحين.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، وافق لابيد على التناوب على رئاسة الوزراء مع بينيت كجزء من صفقة جمعت الإئتلاف الحكومي

ولابيد، 58 عاما، هو مذيع إخباري تلفزيوني سابق، سيعمل كرئيس وزراء حكومة تصريف أعمال حتى إجراء الانتخابات في أواخر أكتوبر/تشرين الأول أو أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.

وقد كُلف بتشكيل ائتلاف حاكم بعد أن فشل نتنياهو وحلفاؤه في تأمين الأغلبية في أعقاب انتخابات مارس/آذار 2021.

ووافق لابيد على التناوب على رئاسة الوزراء مع بينيت كجزء من صفقة جمعت التحالف. وكان من المقرر أن يسلم بينيت السلطة له في سبتمبر/أيلول 2023.

وكانت هذه الحكومة الأكثر تنوعا في تاريخ إسرائيل، حيث ضمت ثمانية أحزاب من مختلف الأطياف السياسية بما في ذلك تلك التي لديها آراء متعارضة أيديولوجيا. كما ضمت حزبا عربيا مستقلا لأول مرة منذ عام 1948.

وعلى الرغم من محاولات بينيت للتركيز فقط على القضايا التي يمكن أن تعمل فيها الأحزاب معا، إلا أنها بدأت في الخلاف مع نهاية عامها الأول، لتصبح حكومة أقلية عندما استقال عضو من "يمينا" في وقت سابق من هذا الشهر.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، قال بنيامين نتنياهو إن انهيار الحكومة الائتلافية "نبأ عظيم" للإسرائيليين

وفي خطاب تلفزيوني الأسبوع الماضي، قال بينيت إنه ولابيد "لم يدخرا وسعا" لمحاولة الحفاظ على استمرار التحالف، لكن الخيارات قد نفدت.

ورحب نتنياهو بالإعلان ووصفه بأنه "نبأ سار لملايين الإسرائيليين".