الإمارات تعتزم زيادة المعونات الاجتماعية للأسر ذات الدخل المنخفض

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تعتزم دولة الإمارات العربية المتحدة مضاعفة الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة للأسر الإماراتية ذات الدخل المنخفض، وذلك من أجل مساعدتها في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وسوف تتم زيادة حزم الدعم المالي والمعونات الاجتماعية المقدمة إلى العائلات الإماراتية ذات الدخل المنخفض، لتصل في الإجمال إلى 28 مليار درهم (7.6 مليار دولار).

وتشمل الزيادة تعزيز المعونات الاجتماعية الحالية بالإضافة إلى تقديم معونات جديدة تهدف إلى معالجة التضخم في أسعار المواد الغذائية، وتكاليف الكهرباء والوقود، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في دولة الإمارات (وام).

ويمثل المواطنون الإماراتيون حوالي عشرة في المئة من سكان الإمارات البالغ عددهم حوالي 10 ملايين نسمة، معظمهم من العمال الأجانب.

ولن يستفيد العمال الأجانب، وكثير منهم يعملون في وظائف منخفضة الأجر، بشكل مباشر من حزمة الدعم المالي.

وتشمل المعونات الجديدة الدعم المالي لطلاب الجامعات، وكذلك العاطلين عن العمل الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا.

وأعرب المقيمون في الإمارات، من المواطنين والأجانب، في الأشهر الأخيرة عن قلقهم إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث ارتفعت أسعار الوقود وحدها بنحو 80 في المئة هذا العام حتى الآن.

في وقت سابق من هذا العام ،بدأ سائقي التوصيل الأجانب ذوي الأجور المنخفضة في الإمارات إضرابًا بسبب انخفاض الأجور وارتفاع أسعار الوقود.

تداعيات حرب أوكرانيا

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وتسببت الحرب الروسية على أوكرانيا في ارتفاع كبير في أسعار الوقود والطاقة عالميا، وخاصة في ظل العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية على موسكو بسبب الحرب.

وترتفع أسعار الطاقة منذ أكثر من عام بسبب زيادة سريعة في الطلب على النفط بعد تراجع خلال فترة تفشي وباء كورونا.

وأضاف الغزو الروسي لأوكرانيا ضغوطا جديدة على الأسعار، حيث تجعل العقوبات من الصعب على روسيا، التي تنتج حوالي 7 بالمئة من الإمدادات العالمية، العثور على مشترين لنفطها.

وفرضت الولايات المتحدة وكندا حظرا على واردات النفط الروسية، بينما قالت بريطانيا إنها ستمنع الواردات من روسيا تدريجيا بحلول نهاية العام.

كما وافقت وكالة الطاقة الدولية في الأشهر القليلة الماضية على استخدام 60 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات الوطنية الاستراتيجية، لكن هذه الخطوة ليست كافية لمواجهة الارتفاع الأخير في الأسعار.

وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة آخرون بالعمل على تخفيف ضغوط ارتفاع الأسعار. وأجرى مسؤولون من الولايات المتحدة محادثات مع منتجي النفط بهدف تعزيز الإمدادات.