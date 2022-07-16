زيارة جو بايدن للسعودية: قضية مقتل خاشقجي نٌوقشت أثناء الاجتماع مع بن سلمان

قبل 22 دقيقة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، قتل خاشقجي على يد عناصر سعودية داخل القنصلية السعودية في أسطنبول في تركيا في 2018

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه أثار قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أثناء اجتماعه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في السعودية.

ويزور بايدن السعودية من أجل إعادة ضبط العلاقات بين البلدين بعد تعهداته بأن يجعل السعودية "منبوذة" بسبب ملف حقوق الإنسان.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن قضية قتل خاشقجي "مهمة للغاية" له وللولايات المتحدة.

لكنه أشار إلى أن البلدين توصلا إلى اتفاق حول قضايا أخرى.

وتواجه زيارة بايدن للسعودية انتقادات لأن هناك من يرى أنها وسيلة لتصحيح موقف السعودية عقب مقتل الصحفي السعودي المعارض، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة، داخل القنصلية السعودية في تركيا في مدينة أسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

ووجهت المخابرات المركزية الأمريكية اتهامات لولي العهد السعودي بأنه سمح بقتل الصحفي جمال خاشقجي.

لكن محمد بن سلمان ينفي تلك المزاعم، كما ألقى النائب العام السعودي اللوم في ارتكاب تلك الجريمة على من وصفهم "بعناصر مارقة" من السعودية.

وقال الرئيس الأمريكي: "فيما يتعلق بمقتل خاشقجي، أثرت هذه القضية بقدر كبير من الاهتمام، موضحا كل ما فكرت فيه بشأنها منذ حدوثها وما أفكر فيه الآن فيما يتعلق بها"، وذلك في مؤتمر صحفي عُقد عقب اجتماعه مع بن سلمان.

وأضاف: "أوضحت دون مواربة أيضا أنه بالنسبة لرئيس أمريكي، لا يمكن الصمت على قضية من قضايا حقوق الإنسان فذلك لا يتسق مع من نحن ومن أنا. وسوف أدافع دائما عن قيمنا".

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، الرئيس بايدن يصافح ولي العهد السعودي بقبضة اليد

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كما أعلن بايدن أن المملكة العربية السعودية ستفتح مجالها الجوي للطائرات من وإلى إسرائيل، والتي كانت محظورة في السابق.

والتقطت صور لبايدن وهو يسلم بقبضته على ولي العهد السعودي، وهو ما يشير إلى تقارب واضح في العلاقات بين البلدين.

لكن خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي، انتقدت زيارة بايدن للسعودية. ونشرت على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لجمال خاشقي مصحوبة بكلمات تخيلت أنه لو كان لايزال على قيد الحياة لكان قالها هو بنفسه؛ "أهذه هي المساءلة التي وعدتم بها بعد قتلي؟ دماء الضحايا التاليين لمحمد بن سلمان في رقابكم".