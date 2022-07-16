زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط: أسعار النفط وإقامة حلف دفاعي تتصدران أعمال القمة الإقليمية في جدة

قبل 22 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الرئيس بايدن والأمير محمد بن سلمان يتصافحان بقبضة اليد في مستهل زيارة الرئيس الأمريكي للسعودية

يتصدر موضوع أسعار النفط المتقلبة وإقامة حلف دفاعي إقليمي أجندة اجتماع القمة الذي يُعقد اليوم في مدينة جدة السعودية ويضم الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى مصر والأردن والعراق.

وكان بايدن قد وصل الجمعة إلى السعودية في المحطة التالية من جولته الشرق أوسطية قادماً من إسرائيل التي زارها في مستهل الجولة.

وتعد السعودية حليفاً منذ عقود للولايات المتحدة، لكن بايدن كان قد تعهد في يوم من الأيام بجعلها دولة "منبوذة" بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان وبخاصة قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

والتقى بايدن بالملك سلمان وولي العهد الحاكم الفعلي للبلاد محمد بن سلمان، رغم الانتقادات الواسعة لهذا اللقاء الذي يأتي بعد توتر في العلاقات بين الرجلين بعد أن نشرت المخابرات الأمريكية معلومات تفيد بأن الأمير محمد "صادق" على العملية التي استهدفت خاشقجي، الذي أثار مقتله وتقطيع جثته داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في 2018 غضباً عالمياً.

وقال بايدن للصحفيين مساء الجمعة إنه أثار قضية خاشقجي في محادثاته مع الأمير محمد بن سلمان وقال "أوضحت (له) بأنه إذا حدث شيء مثل ذلك مرة أخرى فإنهم سيحصلون على نفس الرد وأكثر من ذلك".

ونقلت وسائل إعلام مقربة من السعودية عن مسؤول سعودي قوله إن الزعيمين "بحثا قضية جمال خاشقجي سريعاً" وأن الأمير محمد "أكد على أن ما حدث هو أمر مؤسف وقد اتخذنا كافة الإجراءات القانونية لمنع" تكرار ذلك.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قال بايدن إنه بحث قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

وأشار محمد بن سلمان كذلك إلى أن "مثل هذا الحادث يحصل في أي مكان من العالم" مسلطاً الضوء على "عدد من الأخطاء" التي ارتكبتها واشنطن مثل تعذيب السجناء في سجن أبو غريب في العراق.

ويواجه بايدن ضغوطاً من أجل إثارة موضوع حقوق الإنسان مرة أخرى السبت، بعد أن دعاه العشرات من المشرعين البريطانيين والأمريكيين إلى مناقشة "الأسلوب الواسع في استخدام القمع" في مصر في محادثاته مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

اتفاقيات أمريكية- سعودية

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست تغيير بسيط (A Simple Change) تغيير بسيط: ما علاقة سلة مشترياتك بتغير المناخ؟ الحلقات البودكاست نهاية

وتريد واشنطن من السعودية، التي تعتبر أكبر مصدر للبترول في العالم، أن تقوم بزيادة انتاجها من أجل تخفيض أسعار البنزين المرتفعة في الولايات المتحدة، والتي تهدد فرص الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي في توفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

لكن بايدن حاول الجمعة أن يقلل من سقف التوقعات المطالبة بأن تثمر زيارته للشرق الأوسط هذا الأسبوع عن مكاسب فورية.

وقال إنه يفعل كل ما في وسعه لزيادة الإمدادات النفطية إلى الولايات المتحدة مضيفاً بأن النتائج الملموسة لن تكون ملحوظة قبل مرور أسبوعين.

وقد وقعت الرياض وواشنطن الجمعة على 18 اتفاقاً في مجالات تشمل الطاقة والفضاء والصحة والاستثمار، بما في ذلك تطوير تقنية الجيل الخامس والسادس لشبكات الهواتف النقالة، بحسب بيان سعودي.

وقال بيان مشترك منفصل نشرته وسائل الإعلام السعودية إن الطرفين أشارا إلى "أهمية تعاونهما الاقتصادي والاستثماري الاستراتيجي، خاصة في ضوء الأزمة الحالية في أوكرانيا وتبعاتها، مؤكدين التزامهما باستقرار أسواق الطاقة العالمية".

وأضاف البيان بأن بايدن أكد على التزام واشنطن بدعم أمن السعودية والحاجة إلى ردع إيران.

وقال البيت الأبيض إن السعودية وافقت على ربط شبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي مع العراق، التي تعتمد كثيراً على الطاقة من إيران.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الجانبان الأمريكي والسعودي وقعا 18 اتفاقاً الجمعة في مجالات الطاقة والفضاء والصحة والاستثمار

وقال مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية للصحفيين إن "روسيا تراهن عملياً على إيران. ونحن نراهن على منطقة شرق أوسط أكثر تكاملاً واستقراراً وسلاماً وازدهاراً"، وذلك في إشارة واضحة إلى الزيارة التي يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القيام بها لإيران الأسبوع القادم.

وقال بايدن إن تركيزه في الجولة انصب إلى جانب النفط على "تموضع أمريكا في المنطقة من أجل المستقبل".

وقال أيضاً "لن نترك فراغاً في الشرق الأوسط لكي تملأه روسيا أو الصين، ونحن نحصل على نتائج بهذا الصدد".

التطبيع مع إسرائيل

واستغل مسؤولو البيت الأبيض جولة بايدن لتشجيع الاندماج بين إسرائيل والدول العربية.

ومن المتوقع أن تكون قضية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين على البحر الأحمر على جدول أعمال القمة.

وكانت مصر قد تنازلت عن الجزيرتين للسعودية في 2016، لكن الاتفاق يتطلب الحصول على الضوء الأخضر من إسرائيل- وهي خطوة قد تدفع إلى إجراء اتصالات بين إسرائيل والسعودية.

وقال بايدن الجمعة إن قوة حفظ السلام متعددة الجنسيات المرابطة منذ عقود في جزيرة تيران، والتي تضم جنوداً أمريكيين، ستغادر الجزيرة، وأضاف البيت الأبيض بأن ذلك سيتم مع نهاية العام الجاري.

وكانت السعودية قد رفضت الانضمام إلى "اتفاقات أبراهام" التي توسطت فيها الولايات المتحدة والتي أقامت علاقات في 2020 بين إسرائيل وجارتين من جيران السعودية هما الإمارات والبحرين.

وقالت السعودية مراراً إنها ستلتزم بموقف الجامعة العربية منذ عقود بعدم إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل إلى أن يتم حل الصراع مع الفلسطينيين.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، بايدن يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أحد فنادق جدة في اجتماع ثنائي قبل القمة الموسعة

لكنها تُظهر دلائل على انفتاح أكبر نحو إسرائيل، وأعلنت الجمعة أنها سترفع القيود المفروضة على مرور الطائرات المتوجهة إلى إسرائيل والقادمة منها فوق الأجواء السعودية، في خطوة رحب بها بايدن واصفاً إياها بالتاريخية.

ومضى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إلى ما هو أبعد من ذلك بالقول :"هذه أول خطوة رسمية في التطبيع مع السعودية".

التهديد الإيراني

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية إن بايدن سيبحث القدرات الصاروخية والدفاعية الإقليمية عندما يلتقي القادة العرب في السعودية حيث سيسعى إلى دمج إسرائيل في حلف جديد، تستدعي المخاوف المشتركة من إيران تشكيله.

وقال المسؤول للصحفيين: "نعتقد أن هناك قيمة كبيرة في دمج أكبر قدر من الإمكانيات في المنطقة وبالتأكيد إسرائيل تملك قدرات دفاعية جوية وصاروخية كبيرة، حيث أنها تحتاج لذلك. لكننا سنبحث هذا الموضوع بشكل ثنائي مع هذه الدول".

وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، الجمعة إن بايدن الذي بدأ جولته في المنطقة بزيارة إسرائيل، سيجري محادثات ثنائية مع قادة كل من مصر والإمارات والعراق قبل أن يشارك في القمة الموسعة، حيث "سيطرح بوضوح" رؤيته واستراتيجيته للانخراط الأمريكي في الشرق الأوسط.

وقال مسؤول رفيع آخر في الإدارة الأمريكية إن بايدن سيعلن عن مساعدات بقيمة مليار دولار على المديين القريب والبعيد للأمن الغذائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإن دول الخليج ستلتزم بتقديم 3 مليارات دولار خلال العامين المقبلين إلى برنامج عالمي للبنى التحتية يهدف إلى مواجهة مبادرة الحزام والطريق الصينية.

وفي المقابل، تسعى الدول الخليجية التي رفضت الوقوف مع الغرب في مواجهة روسيا في الأزمة الأوكرانية، إلى الحصول على التزام راسخ من الولايات المتحدة بالعلاقات الاستراتيجية معها والتي كانت قد توترت بعد ما اعتبر ابتعاداً أمريكياً عن المنطقة.

وكانت الرياض وأبو ظبي قد شعرتا بالإحباط من الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة على مبيعات السلاح ومن استبعادهما من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران التي ترمي إلى إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015 والذي يعتبرانه معيباً نظراً لعدم معالجته للمخاوف الإقليمية إزاء برنامج طهران الصاروخي وسلوكها.

وقد شجعت إسرائيل، التي تشارك هاتين الدولتين مخاوفهما إزاء إيران، رحلة بايدن إلى السعودية على أمل أن تسفر عن تقارب بين السعودية وإسرائيل وبقية الدول العربية على غرار العلاقات التي توطدت مع الإمارات والبحرين في أعقاب توقيع اتفاقات أبراهام.