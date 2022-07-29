فيضانات الإمارات: سقوط قتلى والسلطات تنقذ المئات بعد هطول أمطار غزيرة - صور
أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية اليوم الجمعة سقوط سبعة قتلى جراء سيول ضربت عدة مناطق في البلاد.
وتواصل السلطات عمليات الإنقاذ وإجلاء مئات العالقين، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية اليوم.
وقال المدير العام للعمليات المركزية في وزارة الداخلية، علي الطنيجي، في مقطع مصور نشرته الوزارة على تويتر: "يؤسفنا أن نعلن أنه تم العثور على ستة أشخاص من الجنسيات الآسيوية متوفين جراء السيول" مشيرا أن البحث ما زال مستمرا عن شخص يحمل الجنسية الآسيوية أيضا.
وبعدها بقليل، أعلنت وزارة الداخلية العثور على المفقود "وقد فارق الحياة".
وبحسب الطنيجي فإن 80 في المئة من الأفراد الذين تضررت مساكنهم جراء السيول "عادوا إلى منازلهم"، مضيفاً أنه "تمت إعادة فتح أغلب الطرق التي تأثرت بالسيول".
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وأنقذت فرق الطوارئ الإماراتية أكثر من 800 شخص بعد سقوط أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات جارفة اجتاحت بعض المناطق في البلاد.
ونقلت الحكومة حوالي أربعة آلاف شخص إلى ملاجىء مؤقتة في مناطق الفجيرة والشارقة ورأس الخيمة.
وتقول السلطات إن الأمطار التي ضربت الفجيرة هي الأغزر في تاريخ الفجيرة منذ ثلاثين عاما.
كما ذكرت وسائل إعلام محلية إماراتية أن التعليمات أعطيت لفرق الإنقاذ والطوارىء للعمل على مدار الساعة لمساعدة أكثر المناطق تضررا.
وفي إيران، لقي 24 شخصا على الأقل مصرعهم ولا يزال آخرون في عداد المفقودين جراء سيول وفيضانات ضربت مناطق قرب طهران اعتبارا من الأربعاء، وفق ما أفاد مسؤولون الجمعة، مع تسجيل ظواهر مناخية مماثلة في محافظات أخرى.