تيسير الجعبري: اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في غارة إسرائيلية وسط مدينة غزة
قُتل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري في قصف إسرائيلي استهدف مواقع في قطاع غزة.
ويعرف عن الجعبري أنه مسؤول لواء سرايا القدس، الجناح العسكري للحركة، في شمال القطاع.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن عن استهداف مواقع في القطاع، قائلا إنها تأتي ردا على "التهديدات المباشرة التي تشكلها حركة الجهاد الإسلامي".
وأفاد مراسل بي بي سي في غزة أن طائرات إسرائيلية قصفت شقة سكنية في برج فلسطين وسط مدينة غزة.
وكانت حركة الجهاد قد أعلنت حالة الاستنفار في صفوف مقاتليها منذ عدة أيام واستعدادها للرد عسكريا على ما قالت إنه إهانة واعتداء كبيريْن تعرض لهما القيادي البارز في الحركة بسام السعدي عندما داهمت قوة إسرائيلية منزله في مدينة جنين قبل اعتقاله.
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