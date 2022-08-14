إطلاق نار في القدس: سقوط إصابات والشرطة الإسرائيلية تبحث عن منفذي العملية

قبل 44 دقيقة

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أصيب سبعة أشخاص على الأقل بعدما فتح مسلحون النار في مناطق مختلفة من مدينة القدس، بحسب ما قاله مسؤولون إسرائيليون.

وفتح المهاجمون نيرانهم على حافلة واستهدفوا موقف سيارات بالقرب من حائط البراق عند الساعة 01:24 بالتوقيت المحلي، وفقا لمسؤولي الطوارئ.

وبدأت الشرطة في البحث عن الرجال المسلحين الذين فروا من الموقع بعد تنفيذ هجماتهم.

وقال متحدث باسم الشرطة، في حديث للإعلام المحلي، إن الواقعة يتم التعامل معها كحادث إرهابي محتمل.

وقالت خدمة الإسعاف، إنها تعالج العديد من الأشخاص، من بينهم اثنان في حالة حرجة.

وأضافت أن "الضحايا" - ستة رجال وامرأة - نُقلوا إلى مستشفيات القدس.

ولا يزال من غير الواضح عدد منفذي إطلاق النار، لكن وسائل الإعلام العبرية ذكرت أن الشرطة تبحث عن اثنين على الأقل من المشتبه بهم.

وأظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الشرطة المدججة بالسلاح في مكان الحادث وذكرت وسائل إعلام محلية أن المصلين مُنعوا لفترة وجيزة من مغادرة مجمع حائط البراق.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الضباط "بدأوا في تأمين المنطقة والتحقيق في القضية والبحث عن المشتبه بهم الذين فروا".