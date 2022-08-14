حريق إمبابة: مقتل 41 شخصا بسبب اشتعال النيران في كنيسة غربي القاهرة

قبل 40 دقيقة

صدر الصورة، Social Media التعليق على الصورة، آثار الحريق بادية على كنيسة "أبو سيفين" في حي امبابة في محافظة الجيزة.

أفادت وزارة الصحة المصرية بوفاة 41 شخصاً وإصابة 14 شخصاً آخرين في حريق هائل شب صباح الأحد بكنيسة "أبو سيفين" بحي إمبابة بالجيزة، غربي القاهرة.

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر إنها أرسلت 30 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان رسمي، إن الحريق "نجم عن خلل كهربائي بأجهزة التكييف بالطابق الثاني في الكنيسة".

وقالت مصادر لوكالة أنباء "رويترز" إن 5000 شخص كانوا يحضرون قداس الأحد داخل الكنيسة، الأمر الذي تسبب بحدوث تدافع كبير بين الأشخاص الذين كانوا يحاولون الفرار.

وقد تمكنت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على الحريق الكبير، كما تقول السلطات.

صدر الصورة، Social Media التعليق على الصورة، مخلفات الحريق من داخل الكنيسة.

ويقوم رجال الإطفاء ببدء عمليات التبريد لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى، خاصة مع احتواء الكنيسة على كمية كبيرة من الأخشاب من جانب، وارتفاع درجات الحرارة من جانب آخر.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في منشور على فيسبوك إنه "يتابع عن كثب الحادث الأليم".

وأضاف أنه أصدر أوامره "للجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للتعامل الفوري مع الحادث".

كما أجرى السيسي اتصالا هاتفيا بتواضرس الثاني بابا الكنيسة الاورثوذكسية لتقديم التعازي.