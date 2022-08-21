قطارة الإمام علي: انتشال جثث 4 أشخاص من تحت ركام المزار الديني في العراق

قبل 31 دقيقة

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أعلنت فرق الإنقاذ في العراق انتشال جثث أربعة أشخاص من تحت ركام مزار ديني في محافظة كربلاء، وذلك إثر انهيار تل ترابي عليه.

وقالت مديرية الدفاع المدني إن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال أربع جثث من تحت ركام حادث انهيار قطارة الإمام علي.

ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن مدير إعلام مديرية الدفاع المدني العميد عبد الرحمن جودت قوله: "عثرنا على أربع جثث إحداها لامرأة وأخرى لرجل هو مصوّر المزار"، مؤكداً أن عمليات الإنقاذ لا تزال متواصلة.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء العراقي، فإن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كلف وزير الداخلية بالإشراف المباشر والميداني على أعمال الإنقاذ، واستنفار أجهزة الدفاع المدني والأجهزة الصحية؛ لتأمين سلامة المصابين وإنقاذ المواطنين المحاصرين تحت الأنقاض.

ووقع الحادث بعد انهيار التل الترابي يوم السبت. وتمكن عمال الطوارئ من إنقاذ عدد من الأطفال.

وصرح المتحدث باسم الدفاع المدني نواس صباح شاكر لوكالة فرانس برس قائلا إنه يخشى أن يكون "ما بين ستة وثمانية أشخاص ما زالوا عالقين" تحت الركام.

وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إن فرق الإنقاذ التي عملت طوال الليل تحت الأضواء الكاشفة تمكنت من توفير إمدادات الأكسجين والغذاء والمياه للأشخاص العالقين من خلال فجوات في الأنقاض.

ودعا الرئيس العراقي برهم صالح، في تغريدة عبر تويتر، عمال الإنقاذ "الأبطال" إلى "استنفار الجهود لإنقاذ باقي المحاصرين".

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وقال عبد الرحمن جودت مدير إعلام الدفاع المدني لفرانس برس، "نعمل بجد وبدقة قصوى للوصول الى المحاصرين". وحذر من أن "أي خطأ قد يؤدي إلى مزيد من الانهيارات".

وقال باسم الخزعلي، أحد الشهود في موقع الحادث، إن ابن أخيه كان من بين العالقين تحت الأنقاض.

وأضاف قائلا "أخشى أن تذهب كل الجهود دون جدوى ... نريد أن نعرف ماذا حدث ولماذا حدث"، بحسب ما نقلته الوكالة.

انهيار الرمال والصخور

وقال شاكر إن "الكثبان الرملية والصخور انهارت على مبنى المزار"، مشيرا إلى أن السبب تشبع الأرض بسبب الرطوبة.

وضرب الانهيار الأرضي المزار الواقع على بعد 25 كيلومترا من مدينة كربلاء.

وصرح الدفاع المدني لوكالة الأنباء العراقية أن الصخور والرمال بدأت في الانزلاق بسبب "تشبع السواتر الترابية المجاورة".