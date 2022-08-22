قطارة الإمام علي: فرق الإنقاذ تنتشل سبع جثث من المزار الشيعي عقب انهيار جزء منه

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قالت مديرية الدفاع المدنيفي العراق إن عدد الجثث التي انتُشلت من مزار قطارة الإمام علي في محافظة كربلاء "بلغ سبع جثث، لأربع نساء، ورجلين، وطفل".

وقال العميد جودت عبد الرحمن، المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني، لبي بي سي إن "عمليات البحث لا تزال مستمرة في مزار قطارة الإمام علي في محافظة كربلاء، متوقعا وجود جثة واحدة".

وأعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، في تصريحات صحفية، إغلاق المزار نهائيا أمام المواطنين.

ويقول محرر الشؤون العربية في بي بي سي، سباستيان أشر إن عناصر الإنقاذ يحاولون الوصول إلى أي شخص قد لا يزال محاصرا تحت الأنقاض، حيث انهار سقف في نهاية المزار بسبب انهيار أرضي يوم السبت.

وتقوم فرق الإنقاذ بذلك يدويا خوفا من زعزعة استقرار المنحدرات الطينية المحيطة بالمزار.

وتمكنت فرق الإنقاذ من إخراج ثلاثة أطفال على الأقل أحياء من المكان، بينما تنتظر العائلات في مكان قريب ورود أي أخبار.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أكدت الأحد مقتل أربعة أشخاص على الأقل في الانهيار الأرضي الذي دمر المزار.

وأضافت الوزارة أن فرق الانقاذ انتشلت ستة ناجين من تحت الأنقاض.

ويقع مزار قطارة الإمام علي في الصحراء الغربية على بعد حوالي 28 كيلومترا من وسط مدينة كربلاء.

ماذا حدث؟

قال جهاز الدفاع المدني في بيان إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الرطوبة تسببت في الانهيار الأرضي الذي أصاب سقف المرقد وأدى إلى انهياره.

وقال عبد الرحمن جودت المتحدث باسم الدفاع المدني إن حدوث "أي خطأ قد يؤدي إلى مزيد من الانهيارات".

وتمكنت فرق الإنقاذ من تقديم الطعام والماء لمن ما زالوا في الداخل.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن الفرق تحاول الوصول إلى الناس من خلال "ثقوب صغيرة في الكتل الخرسانية الكبيرة المنهارة".

وناشد الرئيس العراقي برهم صالح فرق الإنقاذ والمتطوعين عبر تويتر بذل قصارى جهدهم لإنقاذ أولئك الذين ما زالوا محاصرين.