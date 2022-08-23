مقتدى الصدر: المجلس الأعلى للقضاء في العراق يعلق عمله بعد اعتصام أنصار الزعيم الشيعي خارجه

قبل 45 دقيقة

بدأ عدة مئات من أنصار رجل الدين الشيعي العراقي، مقتدى الصدر، اعتصاما خارج مقر مجلس القضاء الأعلى في بغداد الثلاثاء، ما أدى إلى تصعيد التوترات في مواجهة مع تحالف شيعي منافس.

ويطالب المحتجون بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، بعد تعثر تشكيل حكومة بسبب الخلاف بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الشيعي الموالي لإيران.

وقطع رئيس الوزراء العراقي المؤقت، مصطفى الكاظمي، زيارة لمصر، حيث كان من المقرر أن يشارك في قمة تضم خمس دول، ليعود إلى بلاده لمراقبة التطورات.

وقال بيان صادر عن مكتب الكاظمي، قال إنه "دعا جميع الأطراف السياسية إلى الهدوء، والاستفادة من فرصة الحوار الوطني لإخراج البلاد من أزمتها الحالية".

وأدت المواجهة بين الفصائل الشيعية المتناحرة إلى اندلاع حرب كلامية مكثفة، لكن لم يحدث عنف حتى الآن.

وتسبب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في توترات في العراق في الأسابيع الأخيرة، بعدما توجه الآلاف من أتباعه لاقتحام البرلمان واحتلاله، ما عرقل تشكيل حكومة بعد ما يقرب من 10 أشهر من إجراء الانتخابات.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس بأن أنصار التيار الصدري، الذين يعتصمون بالفعل خارج مقر البرلمان منذ نحو ثلاثة الأسابيع، نصبوا خيامًا خارج بوابات مجلس القضاء الأعلى- أعلى هيئة قضائية في البلاد - في بغداد.

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في غضون ذلك دعا الرئيس العراقي، برهم صالح، في بيان الثلاثاء "الجميع إلى التزام التهدئة وتغليب لغة الحوار، وضمان عدم انزلاق البلاد نحو متاهات مجهولة وخطيرة يكون الجميع خاسراً فيها".

وأكد صالح أن "التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً، ولكن تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلد"، داعيا إلى أن "يكون التعامل مع المطالب وفق الأطر القانونية والدستورية".

وعلى الرغم من أن كتلته السياسية قد شاركت في الإدارات السابقة، وحصلت على مناصب عليا في الوزارات الحكومية، إلا أن الصدر نفسه نجح في البقاء فوق الصراع السياسي، وقد حظي بتأييد مناصريه باعتباره طرفا مستقلا يكرس نفسه لمحاربة النخبة الفاسدة.

وقال أبو كرار العليوي أحد مؤيدي الصدر من بين المتظاهرين يوم الثلاثاء "نريد القضاء على الفساد. النظام القضائي يتعرض للابتزاز أو ربما يكون فاسدا أيضا".

وفي العاشر من أغسطس/ آب، أمهل الصدر مجلس القضاء الأعلى أسبوعا واحدا لحل البرلمان لإنهاء المأزق السياسي، لكن المجلس قرر أنه يفتقر إلى السلطة للقيام بذلك.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يعتصم أنصار الصدر بالفعل خارج مقر البرلمان منذ نحو ثلاثة الأسابيع

تعليق العمل

وفي مواجهة احتجاج الثلاثاء، أعلن المجلس تعليق عمله حتى إشعار آخر.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان إن أنصار الصدر أرسلوا تهديدات عبر الهاتف. وأضاف "سنعلق جلسات المحاكمات احتجاجا على هذا السلوك غير الدستوري، وسنحمل الحكومة والأحزاب السياسية الداعمة لهذه الخطوة المسؤولية الكاملة عن جميع النتائج".

وانتشرت الشرطة العراقية بأعداد كبيرة حول المقر القضائي الذي يقع، على عكس البرلمان، خارج المنطقة الخضراء شديدة الحراسة والمجمع الدبلوماسي الحكومي.

ويريد معارضو الصدر في إطار ما يسمى "الإطار التنسيقي"، والذين يعتصمون خارج المنطقة الخضراء مباشرة، حكومة انتقالية قبل إجراء انتخابات جديدة.

ومن بين هؤلاء الجماعات شبه العسكرية السابقة في شبكة الحشد الشعبي المدعومة من طهران، وحزب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وهو خصم للصدر منذ فترة طويلة.

وفي الأسبوع الماضي، عقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي محادثات أزمة مع قادة الأحزاب، لكن الصدريين قاطعوا هذه المحادثات.

ومنذ أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، يحكم العراق بموجب نظام تقاسم طائفي للسلطة يحتفظ برئاسة الوزراء للأغلبية الشيعية في البلاد.

ويصر الصدريون على أنه بعد الخروج من انتخابات 2021 كأكبر كتلة برلمانية، يجب تعديل الدستور ليمنحهم الحق في تسمية رئيس الوزراء، وهو أمر يعارضه خصومهم بشدة.

وأثار الفشل المستمر للفصائل الشيعية المتنافسة في تشكيل حكومة، في بلد يعاني من تدهور البنية التحتية والخدمات العامة، إحباطًا شعبيًا متزايدًا.

وأصبح العراقيون الذين اعتادوا على انقطاع التيار الكهربائي اليومي، الذي يستمر معظم اليوم، يواجهون الآن نقصًا في المياه أيضا حيث يجتاح الجفاف أجزاءً من البلاد.

وعلى الرغم من ثروة البلاد النفطية، فإن العديد من العراقيين غارقون في الفقر، وحوالي 35 في المئة من الشباب عاطلون، وفقًا للأمم المتحدة.

أزمة طويلة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، مقتدى الصدر

وتعد الأزمة الحالية في العراق هي الأطول، في ظل غياب حكومة فاعلة بشكل كامل منذ ما يقرب من عقدين من الزمان، بعد الإطاحة بصدام حسين في غزو قادته الولايات المتحدة عام 2003.

وكان الصدر هو الفائز الأكبر في انتخابات عام 2021، لكنه كان كذلك غير قادر على تشكيل حكومة مع الأكراد و الأحزاب السنية العربية، وإقصاء منافسيه الشيعة المدعومين من إيران.

ويستطيع رجل الدين الشاب، الذي يتمتع بنفوذ لا مثيل له في العراق، حشد مئات الآلاف من مؤيديه بسرعة للتظاهر وشل الوضع السياسي في البلاد.

ويرفض خصوم الصدر السياسيون، ومعظمهم من الشيعة المدعومين من إيران، الاستجابة لمطالبه، ما يثير مخاوف من اضطرابات جديدة وأعمال عنف في العراق المنهك من الصراع.

ونجا الصدر من الاضطرابات خلال 19 عاما، منذ أن هاجمت مليشيا جيش المهدي التابعة له القوات الأمريكية بالبنادق الهجومية والقذائف الصاروخية، في شوارع وأزقة بغداد والمدن الجنوبية.

كما حارب أتباعه الجيش العراقي ومقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية وفصائل شيعية منافسة.

ولا تزال معظم المؤسسات السياسية الشيعية في العراق مرتابة أو حتى معادية للصدر.