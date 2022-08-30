العراق وتطور الأحداث منذ إعلان مقتدى الصدر اعتزال الحياة السياسية - بالصور

قبل 42 دقيقة

صدر الصورة، EPA

تجددت المواجهات العنيفة في العراق صباح الثلاثاء، وسط أنباء عن سقوط صواريخ داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

يأتي ذلك في ظل زيادة التوتر وسقوط قتلى وجرحى في اشتباكات بين أنصار رجل الدين الشيعي البارز، مقتدى الصدر، الذي أعلن اعتزاله الحياة السياسية نهائيا، وقوات الأمن العراقية، وفيما يلي تسلسل زمني لأبرز الأحداث في صور.

الصدر يعلن اعتزال السياسة

صدر الصورة، Reuters

أعلن رجل الدين الشيعي البارز، مقتدى الصدر، يوم الاثنين اعتزاله الحياة السياسية، مؤكدا في بيان نُشر على تويتر "عدم التدخل في الشؤون السياسية"، و"الاعتزال النهائي وغلق كافة المؤسسات" المرتبطة به.

جاءت الخطوة بعد نحو عام من الجمود السياسي الذي ترك البلاد من دون حكومة جديدة.

ولم يذكر الصدر تفاصيل عن إغلاق مكاتبه، لكنه قال إن بعض مؤسساته الثقافية والدينية ستبقى مفتوحة.

أنصار الصدر يقتحمون القصر الجمهوري

صدر الصورة، EPA

أعلن مسؤولون عراقيون أن العشرات من أنصار الصدر اقتحموا القصر الجمهوري، بعد وقت قصير من إعلان الصدر اعتزاله الحياة السياسية، في ظل توجه آلاف آخرين من أنصار الصدر نحو المنطقة الخضراء.

صدر الصورة، Reuters

استلقى المحتجون على مقاعد الاجتماعات داخل القصر الفخم، وآخرون داخل حمام السباحة في الحديقة.

ولوح البعض بالأعلام العراقية والتقطوا الصور.

صدر الصورة، Reuters

أثار إعلان الصدر مخاوف من أن احتمال تصعيد أنصاره احتجاجاتهم، الأمر الذي قد يقود إلى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار في العراق.

ودعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الجميع إلى ضبط النفس، مطالبا المتظاهرين بالانسحاب فورا من المنطقة الخضراء والالتزام بتعليمات قوات الأمن المسؤولة عن حماية المؤسسات الرسمية وأرواح المواطنين.

صدر الصورة، EPA

وقال الكاظمي في بيان، وفقا لوكالة الأنباء العراقية: "تجاوز المتظاهرين على مؤسسات الدولة يعد عملاً مداناً وخارجاً عن السياقات القانونية".

ودعا رئيس الوزراء العراقي الصدر إلى المساعدة في دعوة المتظاهرين للانسحاب من المؤسسات الحكومية.

صدر الصورة، EPA

اشتباكات أنصار الصدر وقوات الأمن

اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن العراقية وأنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر مع حلول مساء الاثنين، في أنحاء متفرقة من العراق، وسط سماع تبادل إطلاق نار كثيف في محيط البرلمان في العاصمة بغداد.

ووقعت الاشتباكات رغم فرض حظر تجوال شامل فرض في شتى أنحاء العراق.

وتأتي الاشتباكات تزامنا مع دعوات الكاظمي وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التهدئة.

صدر الصورة، EPA

أدت الاشتباكات إلى مقتل 23 شخصاً على الأقل، وجرح مئات آخرين، أصيبوا بالرصاص أو جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وأفاد شهود أنّ أنصار الصدر تبادلوا إطلاق النار مع مناصري الكتلة الشيعية المنضوية تحت الإطار التنسيقي، والقريبة من إيران.

صدر الصورة، Getty Images

وذكر مراسل فرانس برس للأنباء وشهود عيان أن "الاحتجاجات امتدت إلى أجزاء أخرى من البلاد، حيث اقتحم أتباع مقتدى الصدر مباني حكومية في مدينتي الناصرية والحلّة جنوبي بغداد".

صدر الصورة، Reuters

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى "ضبط النفس" في العراق، وطلب من "جميع الأطراف اتخاذ خطوات سريعة لتهدئة الوضع"، وفق ما نقل المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.

صدر الصورة، EPA

وصفت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق الوضع بـ"التصعيد بالغ الخطورة".

ودعت البعثة جميع الأطراف إلى "الامتناع عن الأعمال التي قد تؤدي إلى سلسلة من الأحداث لا يمكن إيقافها".. وحذّرت من أن "بقاء الدولة أصبح على المحك".

وأدان الإطار التنسيقي "الهجوم على مؤسسات الدولة"، وحث الموالين للصدر على "الانخراط في حوار".

صدر الصورة، Reuters

وقال مصدر أمني عراقي لوكالة فرانس برس للأنباء إن "ما لا يقل عن سبع قذائف، سقطت في المنطقة الخضراء التي تضم مباني حكومية وبعثات دبلوماسية".

ولم يتضح من الجهة التي تقف خلف قصف المنطقة الخضراء. كما سمع صوت إطلاق نار من أسلحة أوتوماتيكية بعد سقوط القذائف.

صدر الصورة، EPA

استمرار الاشتباكات

تجددت المواجهات العنيفة في العراق صباح الثلاثاء، وسط أنباء عن سقوط صواريخ داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

ومع استمرار التوتر، أعلنت شركات طيران إقليمية تعليق بعض رحلاتها إلى العراق. كما حثت بعض الدول رعاياها على مغادرة البلاد.

صدر الصورة، Reuters

وأعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة العراقية أن المنطقة الخضراء تعرضت في وقت مبكر من صباح الثلاثاء لقصف بأربعة صواريخ سقطت في مجمع سكني.

ولم يشر البيان إلى وقوع إصابات بشرية نتيجة القصف، لكنه تحدث عن أضرار مادية.

صدر الصورة، Reuters

وأكدت مصادر من داخل المنطقة الخضراء أن مختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة استخدمت في المواجهات.

وتعرض محيط السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء لقصف بصواريخ، وسمعت أصوات صافرات الإنذار التي فعلتها السفارة. وذكر مصدر أمني أن منظومة سي رام الدفاعية قد فعلت أيضا.

صدر الصورة، Reuters

وفي البصرة، جنوبي العراق، أشارت الأنباء إلى أن مسلحين من أنصار التيار الصدري، أغلقوا حقل مجنون النفطي ومصفاة الشعيبة وأجبروا الموظفين على العودة إلى منازلهم.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة اشتباكات في المنطقة الخضراء، التي تضم مقرات حكومية، في وقت متأخر من ليلة أمس الاثنين وفجر اليوم الثلاثاء بين سرايا السلام، الجناح العسكري للتيار الصدري، وفصائل مسلحة تابعة لأحزاب في الإطار التنسيقي.

صدر الصورة، EPA

ودخل العراق في مأزق سياسي منذ تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، بسبب فشل القوى الشيعية في تشكيل إئتلاف حكومي.

وكان التيار الصدري قد فاز بأغلبية مقاعد البرلمان العام الماضي. لكن لم يتم التوافق بين القوى السياسية على تشكيل حكومة منذ وقتها، الأمر الذي أدى إلى تصاعد التوتر السياسي.