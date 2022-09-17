إيران: ظهور خامنئي علناً للمرة الأولى بعد تقارير عن تدهور حالته الصحية

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صدر الصورة، Anadolu Agency

ظهر المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي علناً، يوم السبت، للمرة الأولى بعد تقارير عن تدهور حالته الصحية خلال الأسبوع الماضي.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد قالت يوم الجمعة إن خامنئي "ألغى جميع أنشطته العلنية الأسبوع الماضي بعد إصابته بمرض خطير وهو يخضع للمراقبة من قبل فريق من الأطباء".

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن أربعة مصادر لم تذكر اسمها، أن "صحة خامنئي تدهورت الأسبوع الماضي عندما بدأ يعاني من آلام شديدة في المعدة ما أدى إلى خضوعه لعملية جراحية لانسداد الأمعاء".

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها وسائل إعلام حكومية في إيران، خامنئي وهو يشارك في مناسبة مرور 40 يوماً على ذكرى استشهاد الإمام الحسين في مسجد في طهران.

وبدا خامنئي في إحدى الصور وهو يرتدي قناعاً كالذي اعتاد أن يرتديه منذ بدء جائحة كورونا ويحيّي الحشد.