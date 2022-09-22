مهسا أميني: مظاهرات الاحتجاج في إيران بعد وفاة الشابة الإيرانية بالصور

قبل 29 دقيقة

صدر الصورة، Social Media التعليق على الصورة، إحدى الصور التي أعيد نشرها آلاف المرات على شبكات التواصل الاجتماعي لإمرأة أشعلت النار في حجابها وهي تقف فوق سيارة.

سجلت العديد من الأشرطة المصورة والتقط عدد هائل من الصور أثناء الاحتجاجات التي اندلعت في العديد من مدن إيران عقب وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل "شرطة الأخلاق"، وأصبح بعض من هذه الأشرطة والصور سجلا لما حدث في الاحتجاجات والمظاهرات.

وقد تداول المشاركون في منصات التواصل الاجتماعي هذه الصور آلاف المرات. وننشر أدناه ما جمعته منها بي بي سي فارسي.

صدر الصورة، Social Media التعليق على الصورة، صورة من اليوم الأول للمظاهرات في طهران، تظهر فيها صفوف المتظاهرين وهم يواجهون شرطة مكافحة الشغب.

مهسا كردية-إيرانية عمرها 22 عاما، ولدت في مدينة سقز شمال غربي إيران. وهناك معلومات تفيد بأنها كانت قد قبلت مؤخرا في جامعة أرومية وكانت على وشك أن تبدأ دراستها.

صدر الصورة، Social Media التعليق على الصورة، امرأة صعدت إلى منصة في كرمان ومشطت شعرها وسط تصفيق المحتجين. احتج العشرات من الأشخاص الآخرين على مقتل مهسا أميني بالانضمام إلى حملة "لقص الشعر".

في السادسة مساء من يوم الثلاثاء 13 أيلول/ سبتمبر، اعتقلت دورية شرطة مهسا أميني قرب محطة ميترو في طهران، وكانت برفقة أخيها بحجة عدم التزامها بقواعد الثياب المفروضة على النساء، وفقا للخدمة الفارسية لبي بي سي.

واتهم شهود عيان عناصر الدورية بضرب الشابة داخل سيارة شرطة.

ونقلت مهسا من مركز الاحتجاز التابع لدورية الإرشاد إلى مشفى قصري (Kasri) في طهران، وفقا لما أفادت به شرطة طهران.

صدر الصورة، Social Media التعليق على الصورة، صورة من مقطع فيديو تظهر فيها فتاة تقف أمام مجموعة من قوات الأمن وتتحداهم.

صدر الصورة، Social Media التعليق على الصورة، مشهد تكرر لمرات عديدة، حيث نزعت نساء حجابهن ولوحن به في الهواء

وأكّدت السلطات الإيرانية وفاة الشابة أثناء احتجازها لكن رواية عائلتها عن سبب الوفاة كانت مختلفة عن الرواية الرسمية.

صدر الصورة، Social Media التعليق على الصورة، كانت العديد من النساء الناشطات في الاحتجاجات لا يرتدين الحجاب، أو خلعنه أثناء المظاهرات وأحرقنه في بعض الأحيان. واعتقلت الشرطة الكثيرات من المتظاهرات.

صدر الصورة، Social Media التعليق على الصورة، جانب من المظاهرات

صدر الصورة، Social Media التعليق على الصورة، في هذه الصورة ، تظهر امرأة على اليمين ترفع يديها وتقول شيئًا لقوات الأمن الذين يتوجهون نحوها ، ولكن مرة أخرى يحيط بها الناس وينقذونها.

صدر الصورة، Social Media التعليق على الصورة، صورة من مقطع فيديو تظهر فيه امرأة في مشهد أمام مقر محكمة الثورة وهي تهتف فوق سيارة للشرطة.

صدر الصورة، Social Media التعليق على الصورة، فتاة ترقص وسط المتظاهرين في ساوه وتلقي بحجابها في النار وسط هتافاتهم.