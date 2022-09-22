مهسا أميني: مظاهرات الاحتجاج في إيران بعد وفاة الشابة الإيرانية بالصور
سجلت العديد من الأشرطة المصورة والتقط عدد هائل من الصور أثناء الاحتجاجات التي اندلعت في العديد من مدن إيران عقب وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل "شرطة الأخلاق"، وأصبح بعض من هذه الأشرطة والصور سجلا لما حدث في الاحتجاجات والمظاهرات.
وقد تداول المشاركون في منصات التواصل الاجتماعي هذه الصور آلاف المرات. وننشر أدناه ما جمعته منها بي بي سي فارسي.
مهسا كردية-إيرانية عمرها 22 عاما، ولدت في مدينة سقز شمال غربي إيران. وهناك معلومات تفيد بأنها كانت قد قبلت مؤخرا في جامعة أرومية وكانت على وشك أن تبدأ دراستها.
في السادسة مساء من يوم الثلاثاء 13 أيلول/ سبتمبر، اعتقلت دورية شرطة مهسا أميني قرب محطة ميترو في طهران، وكانت برفقة أخيها بحجة عدم التزامها بقواعد الثياب المفروضة على النساء، وفقا للخدمة الفارسية لبي بي سي.
واتهم شهود عيان عناصر الدورية بضرب الشابة داخل سيارة شرطة.