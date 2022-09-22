يائير لابيد: الاتفاق مع الفلسطينيين على أساس دولتين هو الشيء الصحيح لأمن إسرائيل

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دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، يوم الخميس إلى حل الدولتين للصراع المستمر منذ عقود مع الفلسطينيين، كما تعهد بأن إسرائيل ستفعل "كل ما يلزم" لمنع إيران من تطوير قنبلة نووية.

وتأتي تصريحات لابيد، التي جاءت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعم الرئيس الأمريكي، تأكيدا لتوجه الرئيس الأمريكي الذي دعا لحل الدولتين الذي طال انتظاره خلال زيارته لإسرائيل في أغسطس/آب.

كما تأتي التصريحات بعد سنوات من تجنب القادة الإسرائيليين أي ذكر للقضية في الأمم المتحدة.