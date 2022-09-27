محمد بن سلمان: ولي العهد السعودي يتولى منصب رئيس مجلس الوزراء

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عُين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في منصب رئيس مجلس الوزراء، وذلك في تعديل وزاري أعلن مساء الثلاثاء.

وعادة ما يكون الملك في السعودية رئيسا لمجلس الوزراء.

وينظر إلى محمد بن سلمان على أنه الحاكم الفعلي للمملكة منذ عدة سنوات. وكان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء، بالإضافة إلى منصب وزير الدفاع تحت قيادة والده الملك سلمان.

وقد أدخل الأمير تغييرات اجتماعية وثقافية على البلاد، ولكنه أشرف أيضا على حملة استهدفت الأصوات المعارضة.

وقد حل محله في منصب وزير الدفاع شقيقه الأصغر خالد بن سلمان، الذي كان في السابق نائب وزير الدفاع.

وبحسب مرسوم صدر عن الملك سلمان ونشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، ظل الوزراء الذين يترأسون الوزارات المهمة الأخرى، ومن بينها الداخلية والخارجية والطاقة، في مناصبهم.

وأصبح محمد بن سلمان وزيراً للدفاع في عام 2015، وهو ما مثل خطوة أساسية في تعزيز سريع للنفوذ شهد قيادته لملفات رئيسية في البلاد.

وكانت السعودية قد سعت منذ سنوات لتهدئة المخاوف حول صحة الملك سلمان البالغ من العمر 86 عاما، الذي حكم الدولة التي تعد المصدّر الأول للبترول في العالم منذ عام 2015.

ونفت المملكة في 2017 تقارير وتنبؤات متصاعدة بأن الملك يخطط للتنازل عن العرش لصالح الأمير محمد.