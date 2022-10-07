أحمد أبو مرخية: مقتل الشاب المثلي الفلسطيني في الضفة الغربية

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ألقت الشرطة الفلسطينية القبض على مشتبه به في قتل شاب، يبلغ 25 عاما، عُثر على جثته مقطوعة الرأس في الضفة الغربية المحتلة.

وقال نشطاء في الدفاع عن حقوق المثليين في إسرائيل، التي كان أحمد أبو مرخية قد لجأ إلى الإقامة فيها، إنه تلقى تهديدات لكونه ذا ميول جنسية مثلية.

وانتشر فيديو من موقع القتل في مدينة الخليل بصورة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأثار ذلك الكثير من الأسئلة حول دوافع الجريمة، ولكن الشرطة تقول إنه لم يتم التأكد من أي شيء.

ولم يتضح حتى الآن كيف وصل أبو مرخية إلى المدينة.

وقالت جماعات حقوقية إسرائيلية تمثل المثليين والعابرين جنسيا، الذي يرمز إليهم بمجتمع الميم، إن الشاب الفلسطيني قضى العامين الماضيين في إسرائيل منتظرا البت في طلب اللجوء للسفر للخارج، بعدما تلقى تهديدات بالقتل من مجتمعه.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن أصدقاء الضحية قولهم إنه اختطف واقتيد إلى الضفة الغربية.

إلا أن أفرادا من عائلته قالوا إنه كان يزور الخليل بانتظام لرؤيتهم والعمل، ووصفوا المزاعم حول الدافع بأنها شائعات.

ولا تحظى المثلية الجنسية بالقبول داخل القطاعات المحافظة اجتماعيا ودينيا في أواسط الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتشير التقارير إلى أنه ترك مدينته بتصريح إنساني على أمل السفر إلى كندا.

وقالت الناشطة نتالي فرح لصحيفة هآرتس الإسرائيلية إن السيد أبو مرخية معروف ومحبوب وأن مجتمع بأكمله "يبكي الآن".

وأضافت "الجميع خائفون".

كما أعرب فلسطينيون عن استيائهم من قطع الرأس.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مذيع في إذاعة الكرامة قوله إن الجريمة "تجاوزت كل خط أحمر في مجتمعنا سواء من حيث الأخلاق أو العادات أو الإنسانية الأساسية".

وقالت الصحيفة إن حوالي 90 فلسطينيا ينتمون لمجتمع الميم يعيشون حاليا كطالبي لجوء في إسرائيل، بعد تعرضهم للتمييز في مجتمعاتهم الأصلية.