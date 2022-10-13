عبد اللطيف رشيد: ماذا نعرف عن رئيس العراق الجديد؟

قبل 13 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، عبد اللطيف رشيد خلال مؤتمر صحفي في فبراير/ شباط 2022

بعد أشهر من المساومات والمفاوضات والمعارك الكلامية والصفقات العلنية والسرية تم انتخاب الدكتور عبد اللطيف رشيد رئيساً لجمهورية العراق خلفا للرئيس برهم صالح.

في الجولة الأولى من تصويت البرلمان العراقي اليوم حصل رشيد على 157 صوتا مقابل 99 صوتا لمنافسه صالح، ولم يحصل أي من المرشحين على ثلثي الأصوات، كشرط للفوز بالمنصب كما يقتضيه قانون المجلس، مما استدعى جولة ثانية من التصويت حيث حصل رشيد على 162 صوتاً مقابل 99 لصالح.

وجاء انتحاب رشيد بعد أن وافق الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني على سحب مرشحه وزير داخلية إقليم كردستان ريبر وحيد من السباق الرئاسي مما افسح المجال لانتخاب رئيس جديد بدلا من برهم صالح الذي ظل يحظى بدعم الاتحاد الوطني الكردستاني حتى اللحظة الأخيرة.

ولد لطيف رشيد عام 1944 في مدينة السليمانية في كردستان العراق. ودخل معترك السياسة في مرحلة مبكرة من حياته حيث انضم الى الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي كان الحزب الوحيد تقريبا في الوسط الكردي في مختلف ارجاء كردستان في سوريا والعراق وإيران وتركيا حتى سيتينيات القرن الماضي.

بدأ رشيد حياته السياسية في ستينيات القرن الماضي، وأصبح قيادياً في جمعية الطلبة الأكراد في أوروبا، وشارك في الاجتماعات واللقاءات الخاصة بتشكيل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي أنبثق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني عام 1975.

ونشط لطيف في أوساط المعارضة العراقية وانتخب لعضوية قيادة المؤتمر الوطني العراقي عام 1992 حتى سقوط نظام صدام حسين عام 2003.

بعد عام 2003 أختير وزيراً للموارد المائية وظل في هذا المنصب حتى عام 2010.

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، شغل عبد اللطيف رشيد منصب ( الثاني من اليسار) وزير الموارد المائية ما بين عامي 2003 و2010

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست تغيير بسيط (A Simple Change) تغيير بسيط: ما علاقة سلة مشترياتك بتغير المناخ؟ الحلقات البودكاست نهاية

بعد انتهاء مهام عمله كوزير للموارد المائية رشحته الحكومة العراقية لشغل منصب أمين عام منظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة. وفي ديسمبر/كانون الاول 2010، عُين مستشاراً أقدم لرئيس جمهورية العراق وظل في هذا المنصب حتى انتخابه رئيساً.

يذكر أن رئيس ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي أعلن في 12 أوكتوبر الحالي عن اتفاقه مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على دعم ترشيح رشيد لمنصب رئيس الجمهورية.

و رشيد هو عديل الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، زعيم ومؤسس الاتحاد الوطني الكردستاني، فزوجته هي عضو الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني شهناز إبراهيم أحمد.

وهو حاصل على إجازة في الهندسة المدنية من جامعة ليفربول منذ عام 1968 ودكتوراه في الهندسة من جامعة مانشستر منذ عام 1976.