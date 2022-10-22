مظاهرات إيران: الرياضية إلناز ركابي تشكر داعميها وسط مخاوف من تلقيها تهديدات

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شكرت المتسلقة الإيرانية إلناز ركابي أولئك الذين دعموها داخل إيران وخارجها بعدما شاركت في حدث دولي من دون ارتداء الحجاب.

وأعربت ركابي عبر إنستغرام عن امتنانها للإيرانيين الذين رحبوا بها لدى عودتها من كوريا الجنوبية.

وكتبت ركابي "أشكر بصدق جميع الذين جاءوا إلى المطار على الترحيب بي، أنا أحبكم".

وارتدت ركابي (33 عاما) ربطة رأس فقط خلال حدث تنافسي في بطولة آسيا في سول يوم الأحد الماضي في انتهاك لقواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية التي تتطلب من جميع النساء الإيرانيات - بمن فيهن الرياضيات المتنافسات في الخارج - ارتداء الحجاب.

واعتبر البعض هذه الخطوة بادرة تضامن مع أسابيع من الاحتجاجات التي اندلعت في إيران في أعقاب وفاة مهسا أميني بعد اعتقالها في طهران بزعم انتهاكها قواعد اللباس في البلاد.

لكن بعد وقت قصير من عودتها إلى إيران، أجرت وسائل الإعلام الحكومية مقابلة معها قالت فيها إن غطاء رأسها قد انزلق عن طريق الخطأ.

ومنذ ذلك الحين، علمت بي بي سي بالتهديدات المزعومة التي ربما أجبرتها على الإدلاء بهذا التصريح.

وكانت خدمة بي بي سي الفارسية قد تحدثت إلى مصدر قال إن السلطات الإيرانية هددت بمصادرة أملاك عائلة ركابي إن لم تعتذر بهذا التصريح.

واستقبل زير الرياضة حامد سجادي ركابي بعد ساعات من وصولها.

وقال المصدر لبي بي سي إن ركابي احتُجزت في غرفة داخل مبنى اللجنة الأولمبية الوطنية في إيران، وظلت رفقة عناصر ترتدي ملابس مدنية حتى وصل الوزير.

وأعربت جماعات حقوقية خارج البلاد عن قلقها على سلامتها.

وكان عشرات الأشخاص الذين هتفوا وصفقوا قد رحبوا بالرياضية في مطار الإمام الخميني الدولي في طهران يوم الأربع

وقالت ركابي على حسابها على إنستغرام ليلة الجمعة - السبت "أنا ممتنة إلى ما لا نهاية لدعمكم، يا جميع شعب إيران، أكثر الناس احتراما في الكوكب، الرياضيين وغير الرياضيين، وكل دعمكم في المجتمع الدولي".

وقالت في المنشور الذي نشر باللغتين الفارسية والإنجليزية: "ما اكتسبته حتى اليوم كان يتعلق باهتمامكم أيتها النفوس الجميلة".