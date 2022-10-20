شاهد 136: لماذا تثير الطائرات الإيرانية المُسَيَّرة القلق والمخاوف لدى البعض؟

قبل 11 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، المسيرة مهاجر 6 تستخدم لاغراض الهجوم والاستطلاع والتصوير

في وقت مبكر من صبيحة يوم 14 سبتمبر/أيلول من 2019 تعرض معمل بقيق السعودي الذي يعتبر أكبر محطة لمعالجة النفط في العالم لهجوم بعدد كبير من الطائرات المسيرة وصواريخ كروز ( مجنحة)، وفي نفس الوقت تعرضت منشأة خريص النفطية لهجوم مماثل مما أدى الى تراجع انتاج السعودية من النفط إلى النصف، إضافة إلى إلحاق دمار كبير في المنشأتين.

وقالت السعودية إن ما لا يقل عن 18 طائرة مسيرة و8 صواريخ استخدمت في الهجوم واتهمت إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي تبنته جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن.

كما اتهمت الولايات المتحدة طهران بالوقوف وراء الهجوم وقالت إن الطائرات والصواريخ التي حلقت على ارتفاع منخفض قدمت من جهة الشمال.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في الشرق الأوسط اطلع على تحقيقات أجرتها إحدى الدول عن الهجمات، أن موقع انطلاق الهجمات كان قاعدة الأهواز الجوية في جنوب غربي إيران، والتي تقع على بعد نحو 650 كيلو مترا إلى الشمال من بقيق.

يذكر أن السعودية تملك أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية باتريوت، وغيرها من الأنظمة لكنها فشلت في التصدي لذلك الهجوم بالمسيرات والصواريخ والذي استغرق 17 دقيقة.

وفي 30 يوليو/ تموز من عام 2021 تعرضت ناقلة النفط "ميرسر ستريت"، التي يملكها رجل اعمال إسرائيلي، إلى هجوم بطائرة مسيرة في بحر عمان أدى إلى مقتل اثنين من أفراد طاقمها.

وقالت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) إن استنتاجات الخبراء تؤكد أن الطائرة المسيرة التي استخدمت في الهجوم كانت إيرانية الصنع.

وحسب بيان للقيادة، فإن الناقلة تعرضت لهجومين فاشلين بطائرات مسيرة مساء 29 يوليو/ تموز، وفي اليوم التالي نجح الهجوم في إصابة الناقلة.

وأشارت استنتاجات الخبراء إلى أن الطائرة المسيرة كانت تحمل متفجرات ذات استخدام عسكري وتسببت بتفجير أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بالسفينة.

وبعد إجراء فحوصات كيميائية، تم تحديد نوعية المتفجرات المستخدمة وهي من نوع RDX شديدة الانفجار.

وأظهر تحليل حطام الطائرة إلى أنها مطابقة للنماذج السابقة من بقايا الطائرات المسيرة الإيرانية.

وأضافت "سينتكوم" أنها قدمت الأدلة للخبراء البريطانيين والإسرائيليين، وأن استنتاجات الخبراء في البلدين كانت متطابقة مع استنتاجات الخبراء الأمريكيين.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، أدى الهجوم على مرافق أرامكو عام 2019 إلى تراجع إنتاج السعودية من النفط إلى النصف

قفزة كبيرة

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست تغيير بسيط (A Simple Change) تغيير بسيط: ما علاقة سلة مشترياتك بتغير المناخ؟ الحلقات البودكاست نهاية

الهجوم الأخير والذي نفت إيران مسؤوليتها عنه يشير إلى قفزة كبيرة في قدرات إيران في استهداف، ليس أهداف أرضية ثابتة فحسب، بل أهداف متحركة على بعد مئات الكيلومترات عن أراضيها.

ونقلت محطة سكاي نيوز البريطانية عن خبير شؤون الشرق الأوسط في مؤسسة جينز قوله "إن إيران تقول إنها توجه الطائرات المسيرة المتقدمة عبر الأقمار الصناعية لكن المشكلة أن الإيرانيين لا يملكون أقمارا صناعية وبالتالي لا بد أن تتحايل على العقوبات الدولية للحصول على ترددات من أقمار صناعية للاتصالات. لكن الحل الأسهل أمام الإيرانيين هو أن تقوم المحطة الأولى لتوجيه المسيرة بتسليم قيادتها لمحطة متقدمة قد تكون على الأرض أو على متن سفينة لزيادة مدى عمليات الطائرة المسيرة".

وفي كل الأحوال الهجوم على السفينة سواء جرى بتوجيه المسيرة عن طريق الأقمار الصناعية أم عبر محطة في عرض البحر، يمثل نقلة نوعية في قدرات إيران في هذا المجال.

لم تكتف إيران التي يقال إنها تملك برنامجاً ضخماً لإنتاج الطائرات المسيرة بتسليح مختلف صنوف قواتها بهذه الطائرات، بل تتهم بأنها زودت الجماعات المسلحة الموالية لها في الشرق الأوسط بعدد كبير من هذه المسيرات من مختلف الأنواع والصنوف.

فالمسيرات الإيرانية الصنع أو التي تنتج بخبرة إيرانية تستخدمها جماعة "أنصار الله" الحوثية في شن هجمات على مختلف الأهداف في السعودية وصولاً إلى الأمارات العربية المتحدة، إضافة إلى استخدامها الواسع في شن هجمات مدمرة على قواعد ومقرات القوات اليمنية التابعة للحكومة اليمنية الشرعية التي تدعهما السعودية، مثل الهجوم على قاعدة العند في شهر أغسطس/ آب 2021 والذي أدى إلى مقتل 30 جنديا وإصابة 60.

كما أن عدداً من الجماعات المسلحة العراقية الموالية لإيران مثل "كتائب حزب الله" تملك طائرات مسيرة. وقد تعرضت القواعد الأمريكية في العراق لعدد من الهجمات من قبل هذه الجماعات بطائرات مسيرة مثل الهجوم الذي تعرضت له قاعدة عين الأسد في أوائل العام الجاري وغيرها من الهجمات التي استهدفت مطار أربيل وغيرها من الأهداف في إقليم كردستان العراق، بحجة وجود قوات أمريكية فيها.

كما يملك حزب الله اللبناني عددا كبيرا من الطائرات المسيرة منذ فترة طويلة وإن حملت أسماء مختلفة عن الأسماء الإيرانية لكن الخبرة والتقنية والمواصفات لا تختلف كثيرا عن نظيراتها الإيرانية.

تقديرات متشائمة

نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تقديرات أكثر تشاؤما، إذ أفادت أن أسطول الطائرات المُسيرة التي يمتلكها "حزب الله"، بلغ قرابة 2000 طائرة، حصل عليها من إيران أو من خلال التصنيع المحلي.

ولفتت إلى أن "حزب الله" بدأ باستخدام هذه التكنولوجيا منذ التسعينيات من القرن الماضي، واستعان بها في حرب لبنان الثانية عام 2006، وكانت لديه عام 2013 قرابة 200 طائرة مسيرة إيرانية الصنع، وصلت حاليا إلى 2000 طائرة، وجمع خبرات في هذا المجال طوال سنوات الحرب الأهلية في سوريا.

ويرى المحلل العسكري في صحيفة جيروزاليم بوست وصاحب كتاب "حروب المسيرات"، سيث فرانتسمان، أن برنامج إيران للمسيرات مصدر قلق للعديد من دول المنطقة، وعلى رأسها دول الخليج وإسرائيل. فالمسيرة الإيرانية الانتحارية شاهد - 136 يبلغ مداها ألفي كيلو متر وقادرة على حمل رأس حربي، أو 50 كيلو من المتفجرات وبالتالي "يمكنها استهداف مواقع استراتيجية أو منشآت بنية تحتية حيوية مثل المطارات أو منصات انتاج الغاز في البحر، كما فعل حزب الله اللبناني حين استخدم مسيرة في الهجوم على منشآت انتاج الغاز في المياه الإسرائيلية. كل دول المنطقة تشعر بالقلق حيث تقوم دول الخليج بتعزيز قواتها وقدراتها الدفاعية، فيما تقوم إسرائيل بتطوير نظام دفاع جوي ليزري للعمل إلى جانب نظام القبة الحديدية الناجح".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، شاهد 136

"طائرة الكاميكازي"

أكدت وزارة الدفاع البريطانية يوم 14 سبتمبر/أيلول الماضي ما أعلنته أوكرانيا عن إسقاطها مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد -136 خلال المعارك ضد القوات الروسية.

وقالت الوزارة إنه يرجح أن روسيا قد بدأت في استخدام المسيرات الإيرانية في بداية شهر سبتمبر/أيلول من حملتها العسكرية في أوكرانيا، وأضافت أن روسيا لجأت إلى الدول التي تخضع لعقوبات دولية مثل إيران وكوريا الشمالية من أجل تأمين حاجتها من الأسلحة والمعدات العسكرية.

وجاء التأكيد البريطاني بعد يوم من إعلان وزارة الدفاع الأوكرانية عن إسقاطها المسيرة الإيرانية خلال المعارك في منطقة خاركيف شمال غرب أوكرانيا.

وكانت الولايات المتحدة قد كشفت في شهر يوليو/تموز أن إيران بصدد بيع المئات من المسيرات لروسيا لاستخدامها في معاركها في أوكرانيا. وأشارت تقارير صحفية أمريكية إلى أن إيران قد شحنت الدفعة الأولى من المسيرات إلى روسيا وتضمنت طرازين والمسيرة شاهد أحدهما.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة طيران إيرانية قامت بنقل المسيرات إلى روسيا وشركتين إيرانيتين تنتجان المسيرات، حسبما قالت واشنطن.

سلاح رخيص وفعال

وقد كثفت روسيا استخدام المسيرة الإيرانية الانتحارية شاهد - 136 ضد أهداف حيوية في المدن الأوكرانية مثل محطات توليد الكهرباء والمياه ومحطات تحويل الطاقة الكهربائية في الآونة الأخيرة.

وقال مسوؤلون أوكرانيون أن الهجمات الروسية بواسطة المسيرات الانتحارية والصواريخ يومي 17 و19 أوكتوبر / تشرين الأول الجاري قد الحقت الضرر بنحو 40 في المئة من طاقة إنتاج الكهرباء في البلاد.

هذه المسيرة الصغيرة التي تزن نحو 200 كليو غرام والتي تشير تقديرات إلى أن قيمتها تتراوح ما بين 20 إلى 50 الف دولار، تعتبر رخيصة للغاية بالمقارنة مع الصواريخ بعيدة المدى أو المجنحة التي استخدمتها روسيا في بداية عملية غزو أوكرانيا.

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، عرض عسكري لجماعة انصار الله الحوثية في اليمن هذا العام ظهر فيه ما يشبه المسيرة الشاهد 136

يتم إطلاق هذه المسيرة على شكل أسراب، ولأنها بطيئة ولا تستطيع التحليق على ارتفاعات عالية يتم إعتراض عدد كبير منها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي أو المضادات الأرضية وحتى بواسطة الاسلحة الخفيفة، لكن تلك التي تنجح في الوصول إلى أهدافها تسبب دمارا كبيراً، حيث تحمل في رأسها عشرات الكيلوغرامات من المتفجرات وترتطم بالهدف المطلوب مباشرة.

وبسبب صغر حجمها ليس من السهل على أجهزة الرادار كشفها رغم سهولة إسقاطها.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن مسؤول عسكري أمريكي سابق قوله: "إن المسيرات بالكاد تترك أثراً على هوائيات الرادارات وبالتالي يصعب اكتشافها إلى أن تصبح على ارتفاع ألف قدم فوق رأسك".

أما المسيرة الأخرى التي يعتقد أن إيران باعتها لروسيا فهي مهاجر 6 التي تستخدم في مهام المراقبة والاستطلاع والتصوير والهجوم.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن دفاعاتها الجوية أسقطت واحدة منها وبسبب سقوطها في البحر لم تتعرض لأضرار تذكر.

يبلغ وزن هذه المسيرة 600 كيلو غرام وقادرة على البقاء في الجو لمدة 12 ساعة وتحلق على ارتفاع حتى 5400 متر وسرعتها القصوى 200 كم.

وهذه المسيرة مجهزة بكاميرا حرارية وبصرية وتحمل 4 قنابل ذكية دقيقة حسب وسائل إعلام إيرانية.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، نظام القبة الحديدية الاسرائيلي للدفاع الجوي المضاد للصواريخ والأهداف الجوية الأخرى استخدمته اسرائيل خلال المعارك مع حركة حماس

تاريخ طويل

تعود صناعة المسيرات في إيران إلى السنوات الأولى من الحرب بين العراق وإيران، حيث كانت إيران تعاني من نقص حاد في الأسلحة والمعدات العسكرية بسبب فرض الدول الغربية حظراً عليها عقب الثورة الإيرانية عام 1979.

وكان تسليح إيران خلال مرحلة حكم الشاه محمد رضا بهلوي غربياً برمته، وواجهت مصاعب جمة في الحصول على قطع تبديل للأسلحة والمعدات العسكرية الغربية وخاصة الطائرات المقاتلة الأمريكية الصنع عقب سقوط الشاه. هذا الوضع أجبر طهران على اللجوء إلى خيارات أخرى وعلى رأسها صناعة المسيرات.

تأسست أول وحدة متخصصة في تشغيل المسيرات تحت إدارة الحرس الثوري الإيراني التابع للمرشد الأعلى في إيران بين عامي 1983 و1984 وكانت عبارة عن كتيبة حملت اسم "رعد"، وتم إلحاقها بالقوات الفضائية التابعة للحرس الثوري لاحقاً وحملت اسماً جديداً هو وحدة المسيرات.

ويعتقد أن وحدة المسيرات في الحرس الثوري تضم العديد من الفروع التي تتولى تشغيل أكثر المسيرات الإيرانية تطوراً. ففي المنارات التي جرت عام 2019 اشتركت فيها العديد من المسيرات ومن بينها شاهد-123 وشاهد-129 والصاعقة.

وأعلن الناطق باسم الحرس الثوري حينها أن المسيرات التي شاركت في المناورات تابعة لوحدات الحرس الثوري المتمركزة في محافظات خوزستان وفارس وهرمز وبوشهر.

صدر الصورة، STRINGER التعليق على الصورة، تطلق المسيرة شاهد - 136 بواسطة منصات متنقلة

وتنتج إيران حاليا العديد من المسيرات للقيام بعمليات الاستطلاع والهجوم وتعتمد إلى حد كبير على الإنتاج المحلي لمكوناتها.

فعلى سبيل المثال نشرت قناة تلفزيونية مقربة من الحرس الثوري أواخر العام الماضي فيديو لاختبار الطائرة المسيرة مهاجر- 6 التي تحمل أربعة قنابل ذكية من طراز "قائم".

وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية عام 2018 عن البدء بإنتاج هذه المسيرة التي تستطيع التحليق لمدة 12 متواصلة ويبلغ مداها أكثر من ألفي كيلومتر وتستطيع القيام بمهام المراقبة والاستطلاع إضافة إلى تنفيذ هجمات دقيقة.

وذكرت تقارير صحفية أن الجيش الإثيوبي يستخدم هذه المسيرة في معاركه ضد مقاتلي جيش تحرير شعب تيغراي.

وكشف قائد القوات البرية الإيرانية كيومارس حيدري قبل أيام قليلة أن إيران طورت مسيرة انتحارية قادرة على الوصول إلى مدن تل أبيب وحيفا في إسرائيل.

وقال حيدري :"لدينا اليوم مسيرات ذات مدى استراتيجي ومسيرة يبلغ مداها ألفي كيلو متر".

وأضاف أن المسيرة "اراش 2" تم تصميمها وتطويرها خصيصا لضرب حيفا وتل آبيب، وهي مسيرة فريدة أنتجت لهذا الغرض تحديداً وهي تنتظر الأوامر للانطلاق".

صدر الصورة، SOPA Images التعليق على الصورة، تتهم أوكرانيا الجانب الروسي باستهداف البنية التحتية بواسطة مسيرات إيرانية من طراز شاهد-136

ويقول سيث فرانتسمان إن إيران تتحول إلى لاعب مهم على الصعيد العالمي في مجال تصدير المسيرات.

وأضاف: "إن ظهور مسيرات إيرانية أحدث مثل مهاجر-6 في مناطق مثل القرن الأفريقي يشير إلى أن المسيرات الإيرانية تغير قواعد اللعب في ساحة المعركة".

ولفت فرانتسمان إلى أن المسيرات الإيرانية "سعرها رخيص جداً مقارنة بالإمكانات التي تتمتع بها. هي أرخص من مثيلاتها في السوق، وباتت أكثر تطوراً وأثبتت جدارتها في ساحات المعارك في الشرق الأوسط".

ورغم أن المسيرات الإيرانية لا تقارن بمثيلاتها الأمريكية أو الإسرائيلية أو حتى الصينية من حيث القدرات والإمكانيات لكن "إيران تحقق التقدم مع مرور الوقت. فالمسيرة مهاجر 6 ومسيرات استطلاع أخرى تملك قدرة التصوير الجوي المباشر أثناء قيام القوات الإيرانية بشن هجمات مما يدل على أن إيران وصلت إلى مرحلة جديدة في هذا المجال".

صدر الصورة، Air Forces Command of the Ukrainian Armed Forces التعليق على الصورة، قالت أوكرانيا إن مسيرة إيرانية الصنع من طراز مهاجر 6 سقطت في البحر ونجحت في انتشالها

حل قليل التكلفة

بالنسبة لإيران التي لا تملك قوة جوية حديثة أو متطورة ولا تملك الإمكانات المطلوبة لإنتاج طائرات مقاتلة حديثة، تمثل المسيرات حلا رخيصا وعملياً.

ورغم أن المسيرات قد تلعب دوراً ملموساً في ساحة المعركة لكنها لا يمكن أن تكسب الحروب بمفردها.

ونشرت إيران عددا كبيرا من المسيرات جنوب مضيق هرمز وتمتلك على الأقل أربعة قواعد خاصة بالمسيرات في جزيرة قشم وبندر عباس وبندر جاسك وميناب وكونارك. وتتمركز المسيرة شاهد 129 في قاعدة كونارك والمسيرة أبابيل3 في قاعدتي ميناب وبندر عباس منذ عام 2010.

ونشرت إيران عدداً من مسيراتها في سوريا واستخدمتها في المعارك التي خاضتها المليشيات الموالية لها ضد قوات المعارضة. وكانت المسيرات الإيرانية تتمركز في قاعدة تي فور الواقعة وسط سوريا في منطقة صحراوية.

وانطلقت من هذه القاعدة عام 2018 مسيرة باتجاه شمال إسرائيل ودخلت الجولان السوري المحتل، فتصدت لها طائرة آباشي إسرائيلية وأسقطتها. وقصفت إسرائيل القاعدة مراراً.

وذكرت تقارير صحفية أن أوكرانياطلبت المساعدة من إسرائيل للتصدي للمسيرات الإيرانية التي تستخدمها روسيا، على ضوء خبرة إسرائيل الطويلة في التعامل المسيرات الإيرانية واطلاعها الدقيق على قدرات هذه المسيرات.