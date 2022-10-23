مظاهرات إيران: طالبات إيرانيات يخلعن حجابهن ويقتحمن قاعة تناول الطعام المخصصة للطلاب

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Screenshot التعليق على الصورة، صورة لمتظاهرين إيرانيين يهتفون: "حرية .. حرية .. حرية".

شهدت جامعة شريف للتكنولوجيا في طهران، وهي الأشهر في مجال التكنولوجيا في إيران، صدامات بين طلاب محتجين.

وكانت هذه الجامعة بين أبرز الجامعات التي شهدت مظاهرات خلال الآونة الأخيرة، ما دفع السلطات إلى تعليق الدروس الحضورية فيها منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر في أعقاب مواجهات بين الطلاب وقوات الأمن، وقد استؤنفت بدءا من أمس السبت.

ومع استئناف الدروس، اقتحمت طالبات قاعة تناول الطعام المخصصة للطلاب بعد خلع حجابهن حسبما ورد في وسائل إعلام محلية، في مخالفة لقواعد مطبّقة في الجمهورية الإسلامية، تتضمن الفصل بين الجنسين في أماكن عامة وارتداء النساء للحجاب.

صدر الصورة، Screenshot التعليق على الصورة، المتظاهرون رددوا طوال اليوم شعارات مناهضة للحكومة بشكل سلمي

وقالت وكالة تسنيم إن طلابا، ردا على هذا التحرك، نظموا "تظاهرات احتجاجا على الإهانات والانتهاكات التي شهدتها الجامعة".

ودعا الطلاب الذين لوحوا بعلم الجمهورية الإسلامية، إدارة الجامعة الى "التعامل مع مخالفة القوانين وانتهاك القيم"، وفق الوكالة.

وأضافت أن مجموعة أخرى من الطلاب تجمعت في الوقت ذاته، ورددت "شعارات مسيئة وقامت بخلع باب ونوافذ قاعة الطعام ورميها في اتجاه طلاب كانوا في الداخل، ما أدى الى جرح عدد منهم ومن موظفي الجامعة".

وأرفقت "تسنيم" ذلك بشريط يظهر مجموعة من الطلاب تحاول دخول قاعة الطعام بركل بابها، في حين تحاول مجموعة أخرى في الداخل منعهم من ذلك.

صدر الصورة، Screenshot التعليق على الصورة، طلاب جامعات مختلفة في مدن إيرانية يرددون هتافات مناهضة لنظام الجمهورية الإسلامية

وأعلنت الجامعة أنها منعت "مجموعة صغيرة من الطلاب" من دخول حرمها مؤقتا، على خلفية ضلوعهم في "خلق مناخ غير مريح" داخلها.

وأشارت في بيان الى أن الطلاب "منعوا من حضور الجامعة لصالحهم ولصالح الجامعة"، وفق ما أوردت صحيفة "شرق" المحلية.

وكانت الدروس الحضورية علّقت في جامعة شريف اعتبارا من الثالث من تشرين الأول/أكتوبر، بعد صدام بين طلاب وقوات الأمن، وفق وكالة مهر للانباء.