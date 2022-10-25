فريد الديب: من هو المحامي المصري البارز الذي دافع عن حسني مبارك؟

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صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، تولى فريد الديب الدفاع عن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

توفي المحامي المصري الشهير فريد الديب صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 79 عاما، بعد سنوات من معاناته من مرض سرطان الدم.

بدأ الديب حياته العملية في مجال القضاء، حيث عمل وكيلا للنيابة لمدة 6 سنوات، بعد تخرجه في ستينيات القرن الماضي، لكن تم استبعاده من منصبه عام 1969، ضمن أكثر من 100 قاض وعضو في النيابة، عزلهم الرئيس المصري السابق جمال عبدالناصر في إطار ما عرف حينها بـ "مذبحة القضاء".

اتجه الديب للمحاماة عام 1971. وبعدها بعامين، قضت محكمة النقض بإعادته لمنصبه لكنه استقال بعدها بنحو شهر، مفضلا العودة للمحاماة.

عرف الديب بتوليه الدفاع عن نجوم الفن والرياضة، وعن المتهمين في بعض القضايا الشائكة التي كانت محل اهتمام الرأي العام في مصر على مدار الخمسين عاما الماضية.

أبرز القضايا التي تولاها الديب كان دفاعه عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك خلال محاكمته بعد ثورة يناير عام 2011، بتهم قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، والتي برئ مبارك من معظمها.

ونعى علاء مبارك نجل الرئيس المصري السابق الديب في تغريدة على تويتر، مشيدا بموقفه مع الأسرة في وقت "انسحب فيه الآخرون"، على حد قوله.

وتولى الديب أيضا الدفاع عن رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، الذي أدين بالتحريض على قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، وحكم عليه بالإعدام في الدرجة الأولى من درجات التقاضي، قبل أن تخفف محكمة أخرى الحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما.

كما دافع الديب عن عزام عزام الذي أدانه القضاء المصري بالتجسس لصالح إسرائيل في فترة التسعينيات، ولكنه خسر القضية.

كما خسر العديد من القضايا، أبرزها اتهام المعارض المصري أيمن نور بالتزوير، والتي حكم على نور فيها بالسجن، بالإضافة لقضايا فساد مالي تورط فيها موظفون كبار، أواخر عهد الرئيس السابق مبارك.

وتعد قضية رجل الأعمال حسن راتب المتهم في قضية الآثار الكبرى آخر قضاياه التي ترافع خلالها في المحكمة في شهر مارس/آذار الماضي. وقال للقاضي خلال تلك الجلسة إنه مريض بالسرطان، وربما تكون هذه آخر قضية له، قبل أن يعلن اعتزاله المرافعات القضائية أمام المحاكم.