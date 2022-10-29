قائد الحرس الثوري الإيراني للمتظاهرين: "لا تخرجوا إلى الشوارع. اليوم هو آخر أيام الشغب"

قبل 30 دقيقة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، المظاهرات امتدت إلى عدة مناطق في إيران

وجه قائد الحرس الثوري الإيراني تحذيرا للمتظاهرين في البلاد، داعياً إياهم إلى التوقف عن المشاركة في المزيد من التظاهرات.

وزادت حدة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الأيام الأخيرة، تزامناً مع إحياء ذكرى مرور 40 يوماً على وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني، التي تسببت وفاتها بعد أيام من الاحتجاز على يد شرطة الأخلاق في تأجيج التظاهرات.

وشهدت أيام السبت الماضية الاحتجاجات الأكبر حجماً والأوسع انتشاراً في إيران، وسط مطالبة الجيل الجديد بالتغيير.

وتوجّه قائد الحرس الثوري حسين سلامي بالخطاب إلى المتظاهرين قائلاً: "لا تخرجوا إلى الشوارع! اليوم هو آخر أيام الشغب".

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وقال سلامي: "هذه الخطة الشريرة، هي خطة حيكت...في البيت الأبيض ولدى النظام الصهيوني"، فيما بدا تكرارا للخطاب الحكومي الذي يتهم واشنطن وإسرائيل بالوقوف وراء المظاهرات

وصرّح خلال جنازة ضحايا قتلوا هذا الأسبوع في هجوم تبنّاه تنظيم ما يعرف باسم "الدولة الإسلامية"، مخاطباً المحتجين بالقول "لا تبيعوا شرفكم إلى أمريكا ولا تصفعوا القوى الأمنية التي تدافع عنكم على وجوههم".

ولم تنشر السلطات حتى الآن عناصر من الحرس الثوري الذي يتبع مباشرة للقائد الأعلى آية الله علي خامنئي، منذ اندلاع الاحتجاجات في 16 أيلول/سبتمبر. وهي قوات نخبة تملك سجلاً حافلاً في قمع المعارضة.

وعمت الاحتجاجات إيران منذ مقتل مهسا أميني (22 عاماً)، في مركز احتجاز للشرطة في 16 أيلول/سبتمبر.

وكانت أميني قد اعتقلت قبل وفاتها بثلاثة أيام، على يد شرطة الأخلاق في طهران، ودخلت في غيبوبة بعد أن أغمي عليها في مركز الاعتقال.

وكانت قد أوقفت بزعم ارتدائها الحجاب الإسلامي "بشكل غير لائق".

وينظر إلى حركة الاحتجاجات، على أنها أخطر التحديات التي تواجه الجمهورية الإسلامية.

وأفادت تقارير عن أن عناصر الشرطة ضربوها بهراوة وصدموا رأسها بسيارة، لكن الشرطة أنكرت تعرض أميني لسوء المعاملة وقالت إنها أصيبت بنوبة قلبية.

منظمة حقوق الإنسان الإيرانية التي تعمل من النرويج، قالت إن ما لا يقل عن 234 متظاهرا من بينهم 29 طفلاً، قتلوا حتى الآن على يد قوات الأمن خلال عمليات القمع في أنحاء إيران.

وتمنع بي بي سي ووسائل إعلام مستقلة أخرى من التغطية من داخل إيران، ما يجعل من الصعب التحقق من تقارير وسائل إعلام الحكومة أو وسائل الإعلام الأخرى.