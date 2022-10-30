ميشال عون يغادر الرئاسة مع تفاقم الأزمة السياسية في لبنان

قبل 26 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ميشال عون اتهم مؤسسات الدولة والقضاء اللبناني والبنوك وأصحاب المال بالمسؤولية عن الأزمة

غادر الرئيس اللبناني ميشال عون القصر الرئاسي مع انتهاء فترة ولايته، رغم عدم اختيار رئيس جديد حتى الآن.

يأتي هذا في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وقد تزايدت المخاوف من تفاقم الأزمة بعد رحيل عون، حيث لا يزال رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي غير قادر على تشكيل حكومة، ويدير البلاد من خلال حكومة تصريف أعمال.

وكان البرلمان اللبناني قد فشل يوم الاثنين 24 أكتوبر/تشرين الأول، للمرة الرابعة على التوالي في انتخاب رئيس جديد للبلاد بسبب الانقسامات السياسية الحادة.

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وكان آخر قرار وقعه عون، يوم الأحد، مرسوما رئاسيا يعتبر حكومة نجيب ميقاتي مستقيلة من مهامها. وقال في المرسوم "اعتبرت الحكومة التي يرأسها السيد محمد نجيب ميقاتي مستقيلة".

ومن جانبه علق ميقاتي، المكلف أيضا بتشكيل الحكومة الجديدة، على القرار بأن الحكومة مستقيلة أصلا وأن قرار الرئيس بإعلان استقالتها "يفتقر إلى قيمة دستورية".

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن ميقاتي تأكيده على أن الحكومة سوف تستمر في القيام بمهامها كحكومة تصريف أعمال.

وقال "الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة، ومن بينها تصريف الاعمال وفق نصوص الدستور والانظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والمنصوص عليها في الدستور، وفي المرسوم رقم 2552 تاريخ 1/8/1992 وتعديلاته (تنظيم اعمال مجلس الوزراء)ما لم يكن لمجلس النواب رأي مخالف".

وعُزف السلام الجمهوري مع خروج عون من القصر الرئاسي في بعبدا. وقد خاطب عون المئات من أنصار الرئيس، البالغ من العمر 89 عاما، الذين تجمعوا لتوديعه.

انتقادات واتهامات

وقال عون لأنصاره إن البلاد "تعرضت للنهب، وستحتاج إلى جهود كبيرة لاجتثاث الفساد"، لافتا إلى نهاية فترة حكمه بوصفها "نهاية مرحلة ولكن هناك مرحلة ثانية، تحتاج لنضال قوي للتغلب على صعابها".

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن عون اتهامه مؤسسات الدولة والقضاء اللبناني والبنوك وأصحاب المال بالمسؤولية عن الأزمة التي تمر بها البلاد.

وقال إن حاكم مصرف لبنان المركزي "ارتكب جرائم"، وأضاف "الجرائم المالية في لبنان ارتكبها حاكم المصرف المركزي".

وشدد على أنه لم يتمكن من تقديم حاكم المصرف للمحاكمة نظرا لوجود شركاء له من المنظومة الحاكمة.

وأوضح الرئيس المنتهية ولايته أن لبنان "يحتاج للإصلاح"، وقال لأنصاره "أرى اليوم بكم جميعا رجال مقاومة، أنتم رفاقنا في الفرح والحزن".

كما دافع عن اتفاقية ترسيم الحدود مع إسرائيل باعتبار أنها ستساعد في إنقاذ الوضع.