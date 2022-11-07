قمة المناخ في مصر: "إشارة استغاثة" في مواجهة "وقائع الفوضى المناخية"

قبل 9 دقيقة

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يحضر قادة العالم أحدث قمة مناخ للأمم المتحدة في مصر وسط توترات جيوسياسية وضغوط بشأن من سيدفع ثمن الأضرار الناجمة عن الاحتباس الحراري، والتي وصفها الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة إلى المؤتمر "بوقائع الفوضى المناخية".وقال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إن العالم يجب أن "يفي بإرث" قمة غلاسكو في العام الماضي، حينما تعهد مكتب رئيس الوزراء بأكثر من 200 مليون جنيه إسترليني من التمويل البريطاني لحماية الغابات والاستثمار في التقنيات الخضراء.لكنه واجه انتقادات في الداخل تزامنت مع انعقاد القمة الجديدة بسبب قرار الحكومة إصدار المزيد من التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال واستمرار معارضتها لطاقة الرياح البرية الجديدة.وعقد ريشي سوناك، في يوم حافل بالمؤتمر، سلسلة من الاجتماعات الثنائية، من بينها اجتماعه مع رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة جيورجيا ميلوني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وسط التوتر المستمر بشأن ترتيبات التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وبعد الجدل بين الوفود، أصبحت قضية تمويل الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، مثل تدمير المحاصيل والمباني والبنية التحتية في البلدان الفقيرة، بندا على جدول الأعمال الرسمي للمحادثات.ويمثل حضور سوناك الاجتماع في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر إلى جانب قادة مثل الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول ظهور له على المسرح الدولي منذ توليه رئاسة الوزراء الشهر الماضي.وقالت الوزيرة الأولى الاسكتلندية، نيكولا سترجن، التي تشارك في المحادثات، إن هناك التزاما على الدول الغنية التي تسببت إلى حد كبير في تغير المناخ بمساعدة أولئك الذين يعانون من تأثيره.وقالت لبي بي سي: "علينا التخفيف من تغير المناخ، وعلينا مساعدة البلدان على التكيف مع آثار تغير المناخ، ولكن كما رأينا خلال العام الماضي، على الأقل في باكستان، وهناك العديد من الأجزاء من العالم الذي يعاني من الخسائر والأضرار التي لا رجعة فيها ولا يمكن التخفيف منها.وأضافت: "هناك التزام بروح التضامن للدول الأغنى التي تسببت إلى حد كبير في تغير المناخ ببذل جهد كبير الآن لمساعدة أولئك الذين يتعاملون مع الآثار على معالجة ذلك".

"تدمير الكوكب أسهل من إنقاذه"

وتعد معالجة تكلفة الخسائر والأضرار مطلبا رئيسيا لبعض البلدان الأكثر ضعفا في العالم، التي تقع في الخطوط الأمامية لتأثير المناخ، ولم تفعل إلا أقل ما يمكن للتسبب في الأزمة، على الرغم من أن البلدان المتقدمة كانت مترددة تاريخياً في مناقشتها.ودعا تحالف الدول الجزرية الصغيرة، في بيان مع انطلاق القمة، إلى إنشاء صندوق جديد لمواجهة الخسائر والأضرار يبدأ العمل فيه بحلول عام 2024، فضلا عن زيادة الانبعاثات إلى الذروة والانخفاض على الفور وإصلاح النظام المالي بعيدا عن الوقود الأحفوري.

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وقالت مجموعة الدول، التي يهدد وجودها ارتفاع منسوب مياه البحار والطقس العاصف بشكل متزايد بسبب تغير المناخ، إن صناعة الوقود الأحفوري تجني ثلاثة مليارات دولار أمريكي يوميا لمدة 30 عاما.وأضافت: "لا يزال الحصول على المال لتدمير الكوكب أرخص وأسرع من إنقاذه".وقال رئيس مفاوضات المناخ في بريطانيا، ألوك شارما، الذي ترأس محادثات القمة الماضية، إن الحكومة تدعم المناقشات حول مدفوعات الخسائر والأضرار في محادثات المناخ، ودعا إلى مزيد من الإجراءات والأسرع لمعالجة انبعاثات الاحتباس الحراري.لكن الحكومة البريطانية تواجه انتقادات في الداخل للمضي قدما في تراخيص النفط والغاز الجديدة في بحر الشمال، ومعارضة الرياح البرية في إنجلترا، والتخلف عن سياسات خفض الانبعاثات بما يتماشى مع الأهداف القانونية.

وتستمع القمة العالمية لتغير المناخ في مصر اليوم إلى خطابات رؤساء الدول والحكومات الذين يتطلعون إلى تحفيز العمل العالمي للتصدي لتغير المناخ.

ويتضمن الجزء الأول من اجتماعات الاثنين خطابات قادة الاقتصادات الرئيسية المنتجة للنفط، وزعماء البلدان النامية الأكثر تضررا من آثار الاحتباس الحراري.

ويتعين على الدول الغنية تحديد برامجها للحد من انبعاثات الكربون.

"إشارة استغاثة"

كانت القمة افتتحت بتحذير من أن كوكبنا "يرسل إشارة استغاثة".وجاء ذلك في خطاب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش، الذي تابع فيه تقريرا للأمم المتحدة صدر الأحد، وقال فيه إن السنوات الثماني الماضية في طريقها لتكون الأكثر دفئا على الإطلاق.

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ويحضر أكثر من 120 من قادة العالم القمة المعروفة باسم مؤتمر المناخ 27 في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، الذي سيتواصل لنحو أسبوعين من المفاوضات بين الدول حول العمل المناخي.

وحث رئيس القمة، وزير الخارجية المصري سامح شكري، القادة على عدم السماح لأزمات الغذاء والطاقة المتعلقة بالغزو الروسي لأوكرانيا في طريق العمل بشأن تغير المناخ.

"إنه من واجبنا جميعا في شرم الشيخ أن نظهر إدراكنا لحجم التحديات التي نواجهها وعزمنا الراسخ على التغلب عليها".

وكشف عن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات في أحدث تقرير صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة.

وأرسل غوتريش رسالة بالفيديو إلى المؤتمر وصف فيها تقرير حالة المناخ العالمي لعام 2022 بأنه "وقائع الفوضى المناخية".

ويقدر العلماء أن درجات الحرارة العالمية ارتفعت الآن بمقدار 1.15 درجة مئوية منذ عصور ما قبل الصناعة، وقالوا إن السنوات الثماني الأخيرة كانت في طريقها لتكون الأكثر دفئا على الإطلاق.

كما حذر التقرير من التأثيرات الأخرى الواسعة النطاق للتغير المناخي، بما في ذلك تسارع ارتفاع مستوى سطح البحر، وخسائر قياسية في كتل الجليد، وموجات حر غير مسبوقة.

وقال غوتريش إنه في ضوء هذه النتائج، يجب أن يكون المؤتمر هو المكان المناسب للعمل المناخي العاجل والموثوق به.

وبدأ المؤتمر فعليا بشكل جدي الاثنين بقمة قادة العالم على الرغم من افتتاحه الأحد، ويلقي رؤساء الدول وقادة الحكومات خطابات مدتها خمس دقائق تحدد ما يريدون من الاجتماع.

ومن المتوقع أن يحث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قادة العالم على التحرك "بشكل أكبر وأسرع" في التحول إلى الطاقة المتجددة.

كما سيطلب من القادة عدم "التراجع" عن الالتزامات التي تعهدوا بها في قمة غلاسكو العام الماضي.

وسيتحدث قادة العالم يومي الاثنين والثلاثاء، وبمجرد مغادرتهم، يبدأ المندوبون في المؤتمر أعمال التفاوض.

وقد اتفق المندوبون في قمة العام الماضي في غلاسكو على عدد من التعهدات:

"خفض" استخدام الفحم - أحد أكثر أنواع الوقود الأحفوري تلويثا

وقف إزالة الغابات بحلول عام 2030

خفض انبعاثات الميثان بنسبة 30 في المئة بحلول عام 2030

تقديم خطط عمل مناخية جديدة إلى الأمم المتحدة

وتطالب الدول النامية - التي تتصدر قضايا تغير المناخ - بالتمسك بالالتزامات السابقة للتمويل.

ومن المرجح أن تخمد الاحتجاجات - التي عادة ما تكون سمة نابضة بالحياة في قمم مؤتمر المناخ.

وأشرف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يتولى السلطة منذ 2014، على حملة واسعة النطاق على المعارضة. وتقدر جماعات حقوق الإنسان أن البلاد بها ما يصل إلى 60 ألف سجين سياسي، كثير منهم محتجز دون محاكمة.

وقال شكري إن مساحة محددة في شرم الشيخ ستخصص لتنظيم الاحتجاجات. ومع ذلك، قال نشطاء مصريون لبي بي سي إن العديد من الجماعات المحلية لم تتمكن من التسجيل في المؤتمر.

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يوم حافل

واليوم سيتحدث رئيس كينيا نيابة عن مجموعة أفريقيا، في الوقت الذي يزداد فيه الجفاف الشديد في شرق القارة، مما دفع الملايين إلى بلوغ حد المجاعة، وتزداد فيه الفيضانات الشديدة، التي كان آخرها في النيجر.

ويتوقع المراقبون خطابا ملتهبا شديد النقد، يطلب فيه من الدول المتقدمة التحرك بشكل أسرع في تمويل المناخ.

ويحضر قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، لكن الغائبين مهمون أيضا.