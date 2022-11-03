ما الدول العربية التي زارها بابا الفاتيكان خلال العقود الماضية؟

قبل 20 دقيقة

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رحلة جديدة للبابا فرنسيس خارج الفاتيكان باتجاه الشرق الأوسط، وهذه المرة إلى مملكة البحرين بمناسبة "منتدى البحرين للحوار" في الفترة ما بين 3-6 نوفمبر/تشرين الثاني.

الحبر الأعظم فرانسيس (86 عاما) تولّى رئاسة الفاتيكان عام 2013 وزار عدّة دول عربيّة كان آخرها العراق العام الماضي.

ما الدول العربية الأخرى التي زارها البابا فرانسيس؟ وما الدول العربية التي زارها قبله كل من البابا بنديكتوس السادس عشر (2005 - 2013) ويوحنا بولص الثاني (1978 - 2005) خلال أكثر من 35 عاما؟

البابا فرانسيس الأول

العراق - مارس/ آذار 2021

صدر الصورة، ALI NAJAFI التعليق على الصورة، استعدادات للقاء بين بابا الفاتيكان والمرجع الشيعي آية الله علي السيستاني في النجف

كان تلك رحلة البابا فرنسيس الأولى خارج الفاتيكان منذ تفشي وباء كورونا، وهي الزيارة الأولى في التاريخ لحبر أعظم إلى العراق.

كانت زيارة أرض العراق حلما قديما للبابا يوحنا بولص الثاني الذي خطّط عام 2000 لزيارة مماثلة، بهدف الحج إلى مسقط رأس النبي إبراهيم، ضمن رحلته إلى الأراضي المقدسة، مطلع الألفية. لكن النظام العراقي السابق أعلن حينها عن عدم قدرته على تنظيم الزيارة. وبعد نحو عشرين عاماً، نجحت مبادرات لشخصيات كنسية عراقية بإحياء الفكرة، ووجه الرئيس العراقي حينها، برهم صالح، دعوة رسمية للبابا لزيارة البلاد.

الإمارات - فبراير/ شباط 2019

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بوصول البابا فرانسيس إلى الإمارات العربية المتحدة، أصبح أول بابا يزور شبه الجزيرة العربية.

وأعلن حينها الفاتيكان أن البابا قبل دعوة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، والجالية الكاثوليكية الصغيرة بالإمارة الخليجية.

علما أن نحو مليون مسيحي من طائفة الروم الكاثوليك، معظمهم من الفلبين، و الهند يعيشون في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقبل الزيارة، دعا البابا فرانسيس إلى اتخاذ إجراءات عاجلة في سبيل احترام اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى البلد الذي مزقته الحرب.

وسبق أن أدان البابا الصراع في اليمن، وكانت الإمارات قد شاركت في الصراع كجزء من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية.

المغرب - مارس/ آذار 2019

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، البابا فرانسيس والعاهل المغربي

وقد زار البابا فرانسيس كذلك العاصمة المغربية، الرباط، في زيارة قصيرة هدفها مناقشة الحوار بين الأديان وقضايا المهاجرين.

وتوجد في المغرب أقلية صغيرة من الكاثوليك. والديانتان المعترف بهما رسميا فيه هما الإسلام واليهودية، ويحظر التبشير المسيحي في المغرب، ويعاقب عليه بالسجن.

وجاءت زيارة البابا فرانسيس تلك بعد 34 عاما على زيارة البابا يوحنا بولص الثاني عام 1985.

مصر - أبريل/ نيسان 2017

التعليق على الصورة، التقى البابا فرانسيس بالبابا تواضروس، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية في مصر، لمواساته في ضحايا تفجيرين استهدفا كنيستين في شمال مصر قبل أسابيع قليلة. كما زار البابا فرانسيس الكنيسة البطرسية.

وصل البابا فرانسيس إلى مصر يوم 28 أبريل/نيسان 2017، في زيارة لمدة يومين. وهي الزيارة الأولى من نوعها منذ 17 عاما، عندما زار البابا يوحنا بولص الثاني مصر عام 2000.

وكان من بين أهداف زيارة بابا الفاتيكان، تعزيز العلاقات بين الكنيسة الكاثوليكية والمسيحيين الأرثوذوكس في مصر. وتبلغ نسبة المسيحيين الكاثوليك في مصر حوالي 0.3 في المئة.

الأراضي المقدسة - مايو/أيار 2014

الأردن كانت المحطة الأولى للبابا فرانسيس في أول زيارة له للشرق الأوسط منذ توليه منصبه. وهدف الزيارة كان تعزيز العلاقات مع المسيحيين الأرثوذوكس في الشرق الأوسط، وبعث الأمل لدى المسيحيين في المنطقة. وشملت الجولة - طبعا - الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.

وكان السبب الرسمي وراء زيارة البابا هو إحياء الذكرى الخمسين للقاء التاريخي في القدس بين البابا بولص السادس والبطريرك أثيناغوراس، قائد الكنيسة الأرثوذكسية.

وأصبح البابا فرنسيس رابع بابا من كنيسة الروم الكاثوليك يزور القدس بعد البابا بولص السادس، والبابا يوحنا بولص الثاني، والبابا بنديكتوس السادس عشر الذي قام برحلة الحج عام 2009.

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البابا بنديكتوس السادس عشر (2005 - 2013)

صدر الصورة، Franco Origlia التعليق على الصورة، البابا السابق بنديكتوس السادس عشر متوسطاً عدداً من الكرادلة في الفاتيكان عام 2014

لبنان - سبتمبر/أيلول 2012

كانت تلك الزيارة الخارجية الأخيرة للبابا بنديكتوس قبل استقالته عام 2013. علما أن استقالة بنديكتوس كانت الأولى من نوعها في الكرسي الرسولي منذ عام 1415.

الأراضي المقدسة - مايو/أيار 2009

بعد أول زيارة للبابا بولص السادس عام 1964، والثانية للبابا يوحنا بولص الثاني عام 2000، أصبح البابا بنديكتوس السادس عشر ثالث بابا فاتيكان يزور الأراضي المقدسة.

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يوحنا بولص الثاني (1978 - 2005)

صدر الصورة، Getty Images

المغرب - أغسطس/آب 1985

تونس - أبريل/نيسان 1996

لبنان - أيار/مايو 1997

مصر - فبراير/شباط 2000

وكان أول رئيس للكنيسة الكاثوليكية في التاريخ يزور مصر.

الأراضي المقدسة - مارس/آذار 2000

سوريا - أيار/مايو 2001

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، البابا يوحنا بولص الثاني مع الرئيس السوري بشار الأسد في مايو/أيار 2001